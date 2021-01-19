Пятеро украинских моряков, которых спасли после затопления сухогруза "Арвин", 18 января прибыли в Посольство Украины в Анкаре. Уже в ближайшее время украинцы из столицы Турции отправятся в Украину.

После завершения необходимых консульских процедур, они смогут выехать на родину. Об этом в фейсбуке сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

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"Слушая очередной раз их рассказ об аварии судна, еще раз убеждаюсь, что в "рубашке родились" и второй раз могут отмечать свой день рождения", – отметил дипломат.

По его словам, эта трагедия с многочисленными погибшими весомый повод или основание для соответствующих органов, чтобы состоялся усиленный надзор за соблюдением правил безопасности судоходства.

Также дипломат напомнил, что это не уже не первая катастрофа. В 2019 году подобная авария произошла вблизи Самсуна.

Как информирует Укринформ, украинские моряки во время визита в посольство Украины в Анкаре пообщались журналистами, поблагодарили спасателей, врачей и украинских дипломатов за спасение, помощь и поддержку.

В то же время посол Андрей Сибига также выразил благодарность украинской власти, турецкой стороне за то, что спасли украинских моряков, рискуя своей жизнью.

Поражен героизмом военных береговой охраны. Несмотря на сложнейшие погодные условия, когда высота волн достигала 6 метров, спасатели из береговой охраны, рискуя собственной жизнью, спасли 6 моряков,

– отметил он.

Андрей Сибига надеется, что уже 20 января спасенные моряки будут в Украине.

Спасенные украинские моряки в посольстве Украины в Турции / Фото Укринформ

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