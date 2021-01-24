Пожар на туристической базе "Черкащанка" начался вечером 23 января. Заведение расположено в городе Южный Одесской области. Сейчас идет борьба с огнем, о жертвах или пострадавших информации нет.

Что известно о пожаре в Южном 23 – 24 января В городе Южный Одесской области вечером 23 января начался масштабныя пожар на базе отдыха "Черкащанка". Об этом сообщили в телеграм-канале "Одесса INFO". Читайте также Харьковчанка сутки искала бабушку из сгоревшего пансионата, и нашла ее живой Местные СМИ сообщили, что пожарные машины добирались до места инцидента не без проблем – во время подъезда к туристической базе они увязли в грязи. По последним данным, добраться удалось, а также и обеспечить бесперебойную подачу воды. По состоянию на начало суток 24 января борьба с огнем продолжается. Пока нет информации ни о причинах пожара, ни о жертвах или пострадавших. Пожар на базе отдыха в Южном: видео местных СМИ Пожар произошел в городе Южный Одесской области: расположение на карте В Украине в январе произошло несколько масштабных пожаров с трагическими последствиями 17 января произошел пожар на 3 этаже трехэтажного дома в Одессе на улице Посмитного (там расположен отель Arcadia Apartments). Тогда погибли 2 человека.

19 января во Львове опустошительный пожар произошел в жилой пятиэтажке. Чрезвычайники спасли 6 человек, 2 из которых отравились продуктами горения.

21 января огонь вспыхнул в пансионате для престарелых в Харькове, который работал без разрешительных документов. 15 человек погибли во время этого пожара.

23 января в городе Павлоград Днепропетровской пожар охватил общежитие. К счастью, обошлось без погибших, но 3 человек таки пострадали.