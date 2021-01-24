Крупный пожар произошел на базе отдыха под Одессой: видео
Пожар на туристической базе "Черкащанка" начался вечером 23 января. Заведение расположено в городе Южный Одесской области. Сейчас идет борьба с огнем, о жертвах или пострадавших информации нет.
Что известно о пожаре в Южном 23 – 24 января
В городе Южный Одесской области вечером 23 января начался масштабныя пожар на базе отдыха "Черкащанка". Об этом сообщили в телеграм-канале "Одесса INFO".
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- Местные СМИ сообщили, что пожарные машины добирались до места инцидента не без проблем – во время подъезда к туристической базе они увязли в грязи.
- По последним данным, добраться удалось, а также и обеспечить бесперебойную подачу воды. По состоянию на начало суток 24 января борьба с огнем продолжается.
Пожар на базе отдыха в Южном: видео местных СМИ
Пожар произошел в городе Южный Одесской области: расположение на карте
В Украине в январе произошло несколько масштабных пожаров с трагическими последствиями
- 17 января произошел пожар на 3 этаже трехэтажного дома в Одессе на улице Посмитного (там расположен отель Arcadia Apartments). Тогда погибли 2 человека.
- 19 января во Львове опустошительный пожар произошел в жилой пятиэтажке. Чрезвычайники спасли 6 человек, 2 из которых отравились продуктами горения.
- 21 января огонь вспыхнул в пансионате для престарелых в Харькове, который работал без разрешительных документов. 15 человек погибли во время этого пожара.
- 23 января в городе Павлоград Днепропетровской пожар охватил общежитие. К счастью, обошлось без погибших, но 3 человек таки пострадали.
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