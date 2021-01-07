Рождественский вертеп открыли в Тернополе в церкви святого Петра. Он занесен в Книгу рекордов Украины как самый большой.

Большинство элементов вертепа – словно живые, они движутся. Всех персонажей вертепа изготовили своими руками монахи-францисканцы, которые занимаются храмом, сообщает "Суспільне. Тернопіль".

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Что изменили из-за карантина

Работа творческая, поэтому начали ее монахи еще задолго до новогодних и рождественских праздников. В высоту вертеп имеет более 20 метров. В 2020 году ширина вертепа достигала аж 50 метров, но в этом году он стал уже.

Уменьшить вертеп пришлось из-за карантина – чтобы больше людей могли поместиться в храме. Интересно, что устанавливают этот рождественский вертеп уже 15 год подряд.

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Кроме библейских сюжетов там есть и традиционная украинская семья, изображены ремесла и различные профессии. Рядом с ангелами, которые приветствуют рождение Иисуса, соорудили целые города. Есть восточные цари, которые идут приветствовать новорожденного Спасителя, а также монахи и обычные люди.

Когда можно посмотреть на вертеп

Только монтаж этого рождественского вертепа занял несколько дней. С 7 января на протяжении всех праздников тернополяне и гости города смогут любоваться оригинальной рождественской сценкой в храме. Увидеть ее может каждый, ведь церковь открыта ежедневно.

Вертеп будет стоять там вплоть до Сретения – 14 февраля. Традиционно посмотреть на рекордный вертеп в храм приходят на праздники тысячи горожан и специально приезжают люди из других городов и даже из-за границы.