Почти 2 месяца журналисты и политологи ломают себе голову над тем, почему новый президент США не идет на контакт с Владимиром Зеленским. Джо Байден говорил по телефону с десятками лидеров разных стран и до сих пор не позвонил украинскому президенту.

На самом деле все догадывались, что в отношениях Байдена и Зеленского что-то пошло не так. Такое мнение высказала ведущая Татьяна Круговая.

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Почему телефонный разговор до сих пор не провели

В то же время она отметила, что украинские чиновники делали вид, что все хорошо и Байден вот-вот позвонит. Дипломаты из Министерства иностранных дел сообщили, что телефонный звонок готовится и даже говорили, что Зеленский полетит в США и Байдена пригласят на тридцатую годовщину независимости Украины, добавила Круговая.

"Все было более или менее до сих пор. Американское издание The Washington Post назвало причины, почему Байден откладывает свой звонок Зеленскому. И эти причины стары как мир – мало реформ, мало борьбы с коррупцией и с олигархами", – сказала ведущая.

Она привела цитату редакционной колонки издания: "Президент (Зеленский – 24 канал) должен продемонстрировать большую приверженность этой борьбе. Он должен настаивать на судебной реформе, восстановить независимость центрального банка и исключить любые попытки ослабить Национальное антикоррупционное бюро. Он должен недвусмысленно порвать с Коломойским и поддержать уголовные обвинения против него".

Обратите внимание! 14 марта американские СМИ опубликовали статьи, в которых говорилось о том, что Байден и Зеленский до сих пор не провели телефонный разговор из-за ситуации вокруг борьбы с коррупцией в Украине.

Нет реформ – нет звонка от Байдена

Татьяна Круговая отметила, что санкции против Коломойского ввели в Соединенных Штатах, а не в Украине.

Наш президент скромно поблагодарил за них (санкции – 24 канал) и все, на этом пока точка. Коломойский гуляет, с такими темпами Зеленский будет стоять в очереди на звонок Байдена всю свою каденцию и он ему не позвонит,

– сказала ведущая 24 канала.

Она считает, что нельзя и транши получать, и олигархов жалеть, и реформы откладывать. "Так оно не будет, и администрация Байдена дала четкий сигнал", – подчеркнула Татьяна Круговая.

Также она отметила, что тактика Соединенных Штатов имеет воспитательный момент для украинской власти, что очень похоже на то, как воспитывают непослушных детей: "с ними договариваются – ты делаешь это, тогда – получаешь вот это. А не делаешь – не получаешь".

"Так и получилось. Нет реформ – нет звонка от Байдена. Именно так двухсотлетняя американская демократия пытается воспитать неуправляемую тридцатилетнюю Украину", – подытожила Татьяна Круговая.

Татьяна Круговая о телефонном разговоре между президентами: смотрите видео