Премьер-министр Украины во времена беглого президента Виктора Януковича обещал ликвидировать последствия мирового кризиса для государства и провести ряд реформ. Однако Николая Азарова запомнили именно через странный язык.

Азаров говорил, якобы в стране сформировалась целая "прослойка кровосисив" – эти слова иногда до сих пор вспоминают. Он вошел в украинскую политику в начале 2000-х годов, с тех пор был членом многих организаций, как партийных, так и государственных.

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В 2010 году, после победы Януковича на выборах, он стабильно пришел к власти в роли премьер-министра, тогда и начал призывать всех "работать, а не ныть".

"Не надо "скиглити", надо брать лопату и кормить свою семью", – говорил тогда Азаров.

"Азировка" – язык официальных выступлений Азарова

"Порядки "в стране он также наводил отталкиваясь от своих "папередников". Так Николай Азаров стал основоположником "азировки" - языка так называемых официальных выступлений премьера.

Во времена у власти, крылатых фраз премьера стало так много, что слова из его речей можно составлять в отдельный словарь.



Словарь "азировки" / Фото 24 канала

Например, в "переводе" с языка Азарова на украинский слово "потняки" – это плательщики, а всем известные "кровосиси" – кровопийцы.

Кто еще пытался освоить "азиривку"

"Азировка" фактически была языком официальных выступлений не только Николая Азарова, но и в большинстве его так называемой молодой команды.

Стоит лишь вспомнить речь Наталии Королевской в зале Верховной Рады, где говорилось то ли о кошках, то ли о "кишках".



Королевская тоже отмечалась странным языком / Скриншот из видео 24 канала

Заговорить "азировкой" в свое время пытался и Олег Ляшко, обращаясь непосредственно к ее основателю Николаю Азарову. Однако выучить диалект он не сумел, ведь читал по бумажке.

Правда, Азаров бежал из Украины не из-за Ляшко, а когда уже стало горячо – в 2014 году. Вместе с премьером ушло в отставку и все его правительство.



Азаров находится в розыске / Фото "Украинской правды"

Сейчас Николай Азаров находится в розыске Службы безопасности. В Украине против него открыли ряд уголовных дел, однако его "азировку" до сих пор можно услышать даже в Верховной Раде, как шутку.