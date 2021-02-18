О Героях Небесной Сотни сейчас напоминают фото в центре Киева и многочисленные мероприятия, которые продолжаются с ноября до последних дней февраля. 18,19 и 20 февраля стали знаковыми днями кровавой украинской зимы 2014 года.

Расследование дел Майдана продолжается до сих пор. Тысячи дел просто тормозятся в судах. Больше об этом – в материале журналистов 24 канала.

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В 2014 году Юрий Аксенин потерял отца. Сейчас фотография Василия Аксенина – одна среди десятков лиц на черном пьедестале.

20 февраля 2014 года Василия Аксенина серьезно ранили на Институтской. Мужчину не спас ни 10-килограммовый бронежилет, ни металлическая каска. Пуля повредила бедро.

Его сын Юрий вспомнил, что сначала была киевская больница, дальше присоединились польские врачи. Но уже через несколько недель – 12 марта 2014 года – отца не стало.



Герой Небесной Сотни Василий Аксенин / Скриншот с видео

Однако парень отметил, что эта жертва не была напрасной. Теперь он занимается патриотическим воспитанием детей и борется за справедливость – за смерть отца и его братьев.

"Доволен я буду только тогда, когда виновников накажут, – отметил Юрий Аксенин.

Как продвигаются расследования дел Майдана

Ирина Венедиктова отметила, что Офис генпрокурора ставит своей целью до конца 2021 года закончить расследование ключевых дел Майдана.

Однако представители потерпевших рассказали, что некоторые из эпизодов застряли в судах еще с 2016 года.

Судебное разбирательство осуществляется неоправданно долго, в нарушение всех базовых принципов как КПК, так и Европейской конвенции,

– прокомментировал адвокат семьи Героев Небесной Сотни Виталий Тытыч.

Изрядно все годы судебные процессы тормозит отсутствие фигурантов. Вслед за президентом-беглецом Виктором Януковичем, в России спрятались и его приспешники, и бывшие силовики. Даже самое громкое дело Революции Достоинства – расстрел митингующих так называемой "черной ротой" Беркута на Институтской – оказалось под угрозой.

В конце 2019 года 5 экс-беркутовцев обменяли на украинских пленников. Двое вернулись в Украину, а остальные – скрываются в России. Чтобы привлечь фигурантов к ответственности, необходимо усовершенствовать законодательство о заочном осуждении.

Парламент смог это только сейчас, и то – в первом чтении. Теперь главное успеть до марта, иначе по делу "черной роты" трое отсутствующих избегут приговора.

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Также депутаты признали Революцию Достоинства историческим событием, чтобы уменьшить спекуляции со стороны наследников прежнего режима. По словам экспертов, те рейтинги наследников регионалов, которые будто выросли, свидетельствуют лишь о том, что часть электората вышла из политической изоляции, а не увеличилась количественно.

Состоялось разочарование в отношении некоторых людей, которых Майдан привел к власти

Хотя без разочарования не прошло. Но не в самой Революции, а в чуде, которое не произошло одномоментно. А также в части из тех людей, которых Майдан привел к власти.

Политолог Владимир Фесенко отметил, та волна новых лиц, которая пришла после Майдана, была очень неоднородной. Те, кто проявил себя, в принципе, остались.

Вот бороться мы умеем, а когда дело идет к реальной политике реформ, структурным изменениям, начинают проявляться слабости политиков, все эти зависимости от крупного бизнеса, больших денег,

– отметил он.

Впрочем специалисты уверяют, Украина сделала выдающийся цивилизационный выбор – прочь от Москвы и в Европу. И с этой дороги общество свернуть не даст.