Локдаун в Украине не продлили, ведь ограничения в течение 8 – 24 января помогли стабилизировать ситуацию с коронавирусом в Украине. Сейчас медицинская система справляется с нагрузкой.

Коек хватает для всех пациентов. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает "РБК-Украина".

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Введение более жестких ограничений позволило нам сдержать стремительный рост заболеваемости, как это происходило и в других европейских странах,

– заявил Ляшко.

Что еще известно о карантине в Украине

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий заявил, что имеющаяся статистика позволяет готовиться к адаптивному карантину.

Статистика правдива. Снижение ежедневного количества новых зараженных не связано с уменьшением количества тестов на коронавирус.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что примерно через 1,5 года Украину могут вернуть в режим адаптивного карантина. Тогда территорию страны снова поделят на 4 эпидемиологические зоны: красную, оранжевую, желтую и зеленую.

Обратите внимание! За сутки 25 января в Украине обнаружили всего 2 516 больных. Подробнее читайте здесь.