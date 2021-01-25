Коек хватает: Ляшко объяснил, почему в Украине не продлили локдаун
Локдаун в Украине не продлили, ведь ограничения в течение 8 – 24 января помогли стабилизировать ситуацию с коронавирусом в Украине. Сейчас медицинская система справляется с нагрузкой.
Коек хватает для всех пациентов. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает "РБК-Украина".
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Введение более жестких ограничений позволило нам сдержать стремительный рост заболеваемости, как это происходило и в других европейских странах,
– заявил Ляшко.
Что еще известно о карантине в Украине
- Народный депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий заявил, что имеющаяся статистика позволяет готовиться к адаптивному карантину.
- Статистика правдива. Снижение ежедневного количества новых зараженных не связано с уменьшением количества тестов на коронавирус.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что примерно через 1,5 года Украину могут вернуть в режим адаптивного карантина. Тогда территорию страны снова поделят на 4 эпидемиологические зоны: красную, оранжевую, желтую и зеленую.
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