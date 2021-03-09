У багатоповерхівці в Кропивницькому стався вибух. Двоє людей постраждали, їх забрали до лікарні.

Рятувальникам довелося евакуювати з будинку 7 людей. На щастя, ніхто не загинув, а вогонь вдалося швидко приборкати. Дивіться також Кількість жертв вибухів в Екваторіальній Гвінеї зросла у 5 разів Що відомо про вибух Близько 20 години 9 березня до ДСНС надійшло повідомлення про вибух.

Він стався у однокімнатній квартирі на 2-му поверсі на вулиці Юрія Коваленка, 7.

Опісля вибуху виникла пожежа, вогонь поширився квартирою.

За 20 хвилин вогонь локалізували, ще через 20 – пожежу ліквідували.

У результаті вибуху постраждали двоє людей, їх шпиталізували.

До приборкання пожежі залучили 20 рятувальників та 7 одиниць техніки.

Щодо того, чому стався вибух – офіційної інформації наразі немає.

Причину вибуху та пожежі встановлюють фахівці. Пожежа після вибуху у Кропивницькому: дивіться відео

Евакуація мешканців будинку / Фото ДСНС