В Кропивницком суд вынес решение в отношении 2 несовершеннолетних, которые напились и так избили мужчину, что тот умер. Злоумышленников посадят в тюрьму.

Источник: Кировоградская областная прокуратура Приговор еще могут обжаловать в апелляционном суде. Кстати Убийство руководителя гранитного карьера под Кропивницким: нашли киллера Что известно об убийстве Инцидент произошел в мае 2019 года.

Несовершеннолетние выпивали вечером алкоголь, когда к ним подошел 53-летний мужчина.

Сначала между ними завязался спор, а потом – драка.

Юноши жестоко били жертву по голове и в область туловища. Из-за нанесенных травм мужчина умер в больнице. О приговоре суда Одному из злоумышленников суд назначил 7 лет и 3 месяца тюремного срока. Другому – 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 2 года. Еще один злоумышленник, который на момент совершения убийства не достиг возраста уголовной ответственности, проведет 2 года в специальном учебно-воспитательном учреждении.