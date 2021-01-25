В Кропивницком осудили несовершеннолетних за убийство мужчины: детали приговора
В Кропивницком суд вынес решение в отношении 2 несовершеннолетних, которые напились и так избили мужчину, что тот умер. Злоумышленников посадят в тюрьму.
Источник: Кировоградская областная прокуратура
Приговор еще могут обжаловать в апелляционном суде.
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Что известно об убийстве
- Инцидент произошел в мае 2019 года.
- Несовершеннолетние выпивали вечером алкоголь, когда к ним подошел 53-летний мужчина.
- Сначала между ними завязался спор, а потом – драка.
- Юноши жестоко били жертву по голове и в область туловища. Из-за нанесенных травм мужчина умер в больнице.
О приговоре суда
- Одному из злоумышленников суд назначил 7 лет и 3 месяца тюремного срока.
- Другому – 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 2 года.
- Еще один злоумышленник, который на момент совершения убийства не достиг возраста уголовной ответственности, проведет 2 года в специальном учебно-воспитательном учреждении.
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