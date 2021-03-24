В Кропивницком похоронили бойца Операции Объединенных сил Кирилла Быковского. Военнослужащий погиб Шумами.

Его похоронили на Аллее почетных воинских захоронений Ровненского кладбища. В Кропивницком из-за траура спустили государственные флаги.

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Отдать последний долг герою пришли родные, друзья и боевые товарищи бойца. Также на похороны пришли мэр Кропивницкого Андрей Райкович и секретарь городского совета Олег Колюка.

Отметим! 24 марта объявлен в Кропивницкому Днем траура.

Как проходила церемония захоронения: смотрите фото

Что известно о Кирилле Быковском

Военнослужащий родился 17 мая 1992 года в Кропивницком. Он окончил Высшее профессиональное училище №4. В 2011 году поступил в Вооруженные силы Украины на службу по контракту.

Быковский был на Востоке Украины с 2018 года.

Во время выполнения боевого задания в районе проведения ООС 20 марта в поселке Шумы Донецкой области умер от пули вражеского снайпера.



Оккупированные территории / Инфографика 24 канала