Погиб Шумами: в Кропивницком похоронили бойца ООС
В Кропивницком похоронили бойца Операции Объединенных сил Кирилла Быковского. Военнослужащий погиб Шумами.
Источник:Кропивницкий городской совет
Его похоронили на Аллее почетных воинских захоронений Ровненского кладбища. В Кропивницком из-за траура спустили государственные флаги.
Стоит прочитать Ежедневно становилось хуже, – волонтер Гера, который ценой собственного здоровья спас сотни бойцов
Отдать последний долг герою пришли родные, друзья и боевые товарищи бойца. Также на похороны пришли мэр Кропивницкого Андрей Райкович и секретарь городского совета Олег Колюка.
Как проходила церемония захоронения: смотрите фото
Что известно о Кирилле Быковском
- Военнослужащий родился 17 мая 1992 года в Кропивницком. Он окончил Высшее профессиональное училище №4. В 2011 году поступил в Вооруженные силы Украины на службу по контракту.
- Быковский был на Востоке Украины с 2018 года.
- Во время выполнения боевого задания в районе проведения ООС 20 марта в поселке Шумы Донецкой области умер от пули вражеского снайпера.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter