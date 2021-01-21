В Кропивницком открыли 13 стационарных центров обогрева для бездомных. Они будут работать до конца февраля 2021 года. В некоторых из них можно даже принять горячий душ.

С 16 января в Кропивницком температура воздуха днем ​​составляет -15 градусов, а ночью опускается еще на 5 градусов. Больше всего от таких морозов страдают бездомные. В городе обустроили стационарные пункты обогрева. Об этом сообщает 24 Канал.

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В пунктах обогрева работают столовые. Пищу бездомные готовят самостоятельно в специальном помещении. Кухни оборудованы необходимой техникой и посудой.

В последние дни к нам обратилось 18 человек. 3 человека изъявили желание остаться жить в нашем центре, они пройдут медицинское обследование,

– отметил директор городского центра для бездомных Александр Желизняк.

Где открыли пункты обогрева

Большинство таких пунктов открыли в медицинских учреждениях, внутри помещений жилищно-коммунальных объединений, а также в центрах для бездомных, работавших в городе раньше. К примеру, в городской поликлинике бездомные смогут выпить чаю с печеньем или отдохнуть на диване. На экстренные случаи медики держат аптечку начеку.

Также пункт обогрева разместили на базе одного из городских ЖЭО №1. Там бездомных могут приютить не более, чем на сутки. Людям, которые обратились туда за помощью предлагают перекусить, переждать непогоду или при необходимости – помыться.

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Как рассказала руководитель ЖЭО №1 Светлана Ковалева, в помещении есть душ и бойлер. Теперь помыться там могут не только слесари и дворники, но и люди, которые обратились в центр обогрева.

Всего в городе открыли 13 стационарных пунктов обогрева. В отличие от передвижных палаток, они намного комфортнее и безопаснее. Пункты обогрева будут работать до конца зимы, несмотря на то, что синоптики прогнозируют потепление с 22 января.

Пункты обогрева в Кропивницком: