В Кропивницком заработали 13 центров обогрева: адреса
В Кропивницком открыли 13 стационарных центров обогрева для бездомных. Они будут работать до конца февраля 2021 года. В некоторых из них можно даже принять горячий душ.
С 16 января в Кропивницком температура воздуха днем составляет -15 градусов, а ночью опускается еще на 5 градусов. Больше всего от таких морозов страдают бездомные. В городе обустроили стационарные пункты обогрева. Об этом сообщает 24 Канал.
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В пунктах обогрева работают столовые. Пищу бездомные готовят самостоятельно в специальном помещении. Кухни оборудованы необходимой техникой и посудой.
В последние дни к нам обратилось 18 человек. 3 человека изъявили желание остаться жить в нашем центре, они пройдут медицинское обследование,
– отметил директор городского центра для бездомных Александр Желизняк.
Где открыли пункты обогрева
Большинство таких пунктов открыли в медицинских учреждениях, внутри помещений жилищно-коммунальных объединений, а также в центрах для бездомных, работавших в городе раньше. К примеру, в городской поликлинике бездомные смогут выпить чаю с печеньем или отдохнуть на диване. На экстренные случаи медики держат аптечку начеку.
Также пункт обогрева разместили на базе одного из городских ЖЭО №1. Там бездомных могут приютить не более, чем на сутки. Людям, которые обратились туда за помощью предлагают перекусить, переждать непогоду или при необходимости – помыться.
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Как рассказала руководитель ЖЭО №1 Светлана Ковалева, в помещении есть душ и бойлер. Теперь помыться там могут не только слесари и дворники, но и люди, которые обратились в центр обогрева.
Всего в городе открыли 13 стационарных пунктов обогрева. В отличие от передвижных палаток, они намного комфортнее и безопаснее. Пункты обогрева будут работать до конца зимы, несмотря на то, что синоптики прогнозируют потепление с 22 января.
Пункты обогрева в Кропивницком:
- улица Архитектора Паученко, 45/35 (Центральная городская больница города Кропивницкий №2);
- улица Кропивницкого, 22 (Центральная городская больница, поликлиническое отделение)
- улица Космонавта Попова, 9б (Центр первичной медико-санитарной помощи №2);
- улица Габдрахманова, 5 (Поликлиническое отделение №1 КЗ "Поликлиническое объединение");
- улица Вокзальная, 16 (ЖЭО №1);
- улица Егорова, 56 (ЖЭО №2);
- проезд Тенистый, 5 (ЖЭО №3);
- улица Космонавта Попова, 9 (ЖЭО №4);
- село Горное, улица Линия, 10, дом 61 (ЖЕО№9)
- улица Кропивницкого, 106 (Территориальный центр социального обслуживания Подольского района)
- улица Шатило, 12 (Территориальный центр социального обслуживания крепостного района)
- переулок Павла Бута, 3 (Кропивницкий городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи);
- улица Елены Телиги, 75 (Кропивницкий городской центр учета и временного пребывания бездомных лиц).
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