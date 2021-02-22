Очередная трагическая смерть подростка произошла в Кировоградской области вечером 21 февраля. В результате падения с высоты в одном из районов города погибла школьница.

Согласно сообщениям местных СМИ, факт гибели девушки подтвердили в полиции Кировоградской области.

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По предварительным данным, школьница совершила самоубийство, выпрыгнув из окна 7 этажа.

Очередная гибель подростка

Из-за падения на территории недостроенного дома пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы. Помочь ей врачи ничем не смогли.

На месте событий работали полицейские. Которые должны выяснить все обстоятельства инцидента. По факту гибели ребенка возбудили уголовное дело по статье "Умышленное убийство", и пометкой о самоубийстве.

Смерть 14-летней девочки вполне может быть продолжением ряда самоубийств, которые произошли в Украине с начала года. Только в Киеве за последние 2 недели произошло 5 детских самоубийств.

По некоторым данным, причиной массового наложения на себя рук среди подростков – является очередная игра, которая распространяется в соцсетях.