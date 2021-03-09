В многоэтажке в Кропивницком произошел взрыв. Два человека пострадали, их забрали в больницу.

Спасателям пришлось эвакуировать из дома 7 человек. К счастью, никто не погиб, а огонь удалось быстро потушить. Смотрите также Число жертв взрывов в Экваториальной Гвинее возросло в 5 раз Что известно о взрыве Около 20 часов 9 марта в ГСЧС поступило сообщение о взрыве.

Он произошел в однокомнатной квартире на 2-м этаже на улице Юрия Коваленко, 7.

После взрыва возник пожар, огонь распространился по квартире.

За 20 минут огонь локализовали, еще через 20 – пожар ликвидировали.

В результате взрыва пострадали два человека, их госпитализировали.

К тушению пожара привлекли 20 спасателей и 7 единиц техники.

Что касается того, почему произошел взрыв – официальной информации пока нет.

Причину взрыва и пожара устанавливают специалисты. Пожар после взрыва в Кропивницком: смотрите видео

Эвакуация жильцов дома / Фото ГСЧС