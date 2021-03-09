В Кропивницком произошел взрыв, а после него пожар – фото, видео
В многоэтажке в Кропивницком произошел взрыв. Два человека пострадали, их забрали в больницу.
Источник:ГСЧС
Спасателям пришлось эвакуировать из дома 7 человек. К счастью, никто не погиб, а огонь удалось быстро потушить.
Смотрите также Число жертв взрывов в Экваториальной Гвинее возросло в 5 раз
Что известно о взрыве
- Около 20 часов 9 марта в ГСЧС поступило сообщение о взрыве.
- Он произошел в однокомнатной квартире на 2-м этаже на улице Юрия Коваленко, 7.
- После взрыва возник пожар, огонь распространился по квартире.
- За 20 минут огонь локализовали, еще через 20 – пожар ликвидировали.
- В результате взрыва пострадали два человека, их госпитализировали.
- К тушению пожара привлекли 20 спасателей и 7 единиц техники.
- Что касается того, почему произошел взрыв – официальной информации пока нет.
- Причину взрыва и пожара устанавливают специалисты.
Пожар после взрыва в Кропивницком: смотрите видео
Эвакуация жильцов дома / Фото ГСЧС
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter