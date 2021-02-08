В Кропивницком 7 февраля состоялась церемония захоронения анестезиолога Ольги Гливы. 26-летняя девушка погибла при пожаре в запорожской больнице 4 февраля.

Ранее с Ольгой попрощались в Запорожье. Это произошло в Театре юного зрителя.

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Как проходила церемония захоронения

Девушку похоронили на Арнаутовском кладбище в ее родном Кропивницком. С Ольгой попрощались у дома, где прошло ее детство и юность. Провести молодого врача пришли близкие, соседи и медицинское сообщество города.

В Кропивницком попрощались с Ольгой Гливой / Фото Кропивницкого городского совета

Обратите внимание! Когда в больнице Запорожья возник пожар Ольга пыталась спасти пациента.