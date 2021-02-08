В Кропивницком попрощались с врачом, которая погибла во время пожара в больнице: фото
В Кропивницком 7 февраля состоялась церемония захоронения анестезиолога Ольги Гливы. 26-летняя девушка погибла при пожаре в запорожской больнице 4 февраля.
Источник:24 канал
Ранее с Ольгой попрощались в Запорожье. Это произошло в Театре юного зрителя.
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Как проходила церемония захоронения
Девушку похоронили на Арнаутовском кладбище в ее родном Кропивницком. С Ольгой попрощались у дома, где прошло ее детство и юность. Провести молодого врача пришли близкие, соседи и медицинское сообщество города.
В Кропивницком попрощались с Ольгой Гливой / Фото Кропивницкого городского совета
Пожар в запорожской больнице: главное
- Пожар случился в ночь на 4 февраля в реанимационном отделении инфекционной больницы.
- В результате трагедии погибли 4 человека, еще 2 пострадали.
- Предварительная причина пожара – взрыв аппарата ИВЛ.
Правоохранители задержали ответственного за пожарную безопасность в больнице.
Отметим, что Ольга только в 2020 году закончила интернатуру Запорожского медицинского университета.
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