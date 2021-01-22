64-летний мужчина, управлявший серьезным предприятием, погиб около 17:00 21 января во селе Ивановка Кировоградской области. У ворот дома мужчины неизвестные установили растяжку.

О взрыве, в результате которого погиб человек, сообщили в пресс-служб полиции Кировоградской области. По данным источников издания "Цензор.НЕТ", он работал руководителем гранитного карьера.

Смотрите также К владельцу дома для престарелых в Харькове правоохранители пришли с обысками

По предварительным данным, предприниматель получил не совместимые с жизнью ранения, когда открывал ворота частного дома.

Что известно о гибели руководителя карьера в Кировоградской области

Сразу после взрыва свидетели инцидента вызвали на место полицейских и медиков скорой.

Врачам оставалось лишь констатировать смерть пострадавшего. Помочь человеку, который получил кучу осколочных ранений, они не могли.

Эксперты нашли фрагменты взрывного устройства, которым воспользовались злоумышленники. По данным полиции, взорвалась граната Ф-1.

По факту преступления правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве, совершенном опасным для жизни многих лиц.

Если злоумышленников найдут, а их вину признает суд, им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.