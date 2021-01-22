Под Кропивницким возле собственного дома подорвался на растяжке руководитель гранитного карьера
64-летний мужчина, управлявший серьезным предприятием, погиб около 17:00 21 января во селе Ивановка Кировоградской области. У ворот дома мужчины неизвестные установили растяжку.
О взрыве, в результате которого погиб человек, сообщили в пресс-служб полиции Кировоградской области. По данным источников издания "Цензор.НЕТ", он работал руководителем гранитного карьера.
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По предварительным данным, предприниматель получил не совместимые с жизнью ранения, когда открывал ворота частного дома.
Что известно о гибели руководителя карьера в Кировоградской области
- Сразу после взрыва свидетели инцидента вызвали на место полицейских и медиков скорой.
- Врачам оставалось лишь констатировать смерть пострадавшего. Помочь человеку, который получил кучу осколочных ранений, они не могли.
- Эксперты нашли фрагменты взрывного устройства, которым воспользовались злоумышленники. По данным полиции, взорвалась граната Ф-1.
По факту преступления правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве, совершенном опасным для жизни многих лиц.
Если злоумышленников найдут, а их вину признает суд, им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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