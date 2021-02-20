Успіх України залишається для Заходу стратегічно важливим, як ніколи раніше. Зараз настав час для США відновити свою участь та підтримку. Для цього потрібно здійснити кілька рішучих кроків.

Телефонна розмова секретаря Блінкена з очільником МЗС Кулебою була хорошим початком. Таку думку висловив колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер.

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На його думку, наступник кроком має бути телефонна розмова президентів Байдена та Зеленського. Це стане початок оновленого стратегічного партнерства щодо низки важливих питань.

Дипломат підкреслив, що офіційний Вашингтон наразі зосереджений на боротьбі з COVID-19. Водночас в Україні зростає тривога, яку команда нового американського лідера може легко розвіяти.

Про розмову Байдена з Путіним

Волкер спробував проаналізувати все з української точки зору. Зокрема зауважив, що Байден поговорив з Путіним про Україну лише через тиждень після вступу на посаду.

До того ж, без попередніх консультацій з Україною, яка є жертвою російської агресії. Він досі не розмовляв з президентом Зеленським, проте зателефонував близько 30 іншим главам держав,

– зауважив дипломат.

"У заяві Білого дому за результатами розмови з Путіним було зазначено, що Байден підтвердив підтримку США українського суверенітету. Це, звичайно, добре", – переконаний він.

Проте Волкер звернув увагу на те, що мимоволі не було вказано про підтримку США територіальної цілісності України. Враховуючи продовження агресії Росії в Україні, такий пропуск є важливим.

Про ситуацію на Донбасі та місію МВФ

Крім цього, дипломат згадав про "форум" окупантів, де російська пропагандистка просила Путіна анексувати Донбас. Все це відбувається на тлі загострення ситуації на фронті.

Довідка. Від початку 2021 року російські найманці на Донбасі майже щодня відкривають вогонь у бік позицій ЗСУ. На жаль, загинули 11 українських воїнів.

"Зустрічі у нормандському форматі зірвалися. Зараз немає серйозних переговорів щодо примушення Росії припинити агресію та відновити мир та законне управління в Донецьку та Луганську", – зазначив Волкер.

Місія МВФ

Американець не оминув й теми невдалих переговорів України з МВФ. Він наголосив, що Фонд цілком справедливо вимагав відновлення реформ, скасованих впродовж 2020 року.

"І все ж, новину було важко сприйняти. Оскільки Україна продовжує шукати чітких сигналів підтримки Заходу, які не надходили", – підкреслив Волкер.

Що можуть зробити США

Зважаючи на все це, Сполучені Штати Америки можуть зробити кілька кроків, які б засвідчили про постійну підтримку України. У такий спосіб також вдасться просунути інтереси США, вважає Волкер.

► Дзвінок Байдена до Зеленського

На думку Волкера, розмова повинна відбутися якомога швидше. Президенти "не повинні ставати друзями по переписці", але важливо встановити контакти на рівні глав держав.

► Реакція на заяви про анексію Донбасу

Дипломат наголосив, що у Білому домі повинні висловити обурення пропозицією довіреної особи Кремля ( Маргарити Симоньян – 24 канал) щодо того, аби Росія анексувала Донбас.

"Це зондування ґрунту Кремлем є незаконним на всіх рівнях. Це провокація, навмисно спрямована на Білий дім. Вона легко відбивається, якщо США відреагують", – запевнив він.

► Дотримання декларації Помпео

Держсекретар Блінкен повинен підтвердити дотримання Штатами декларації Помпео 2018 року. Тоді США зобов'язалися "не визнавати претензії Кремля на суверенітет над територією, захопленою силою всупереч міжнародному праву".

► Зустрічі міністрів України та США

Курт Волкер також вважає, що Сполучені Штати Америки мають відновити стратегічний діалог з Україною щодо основних питань геостратегічного значення.

На його думу, у цьому можуть допомогти регулярні зустрічі державного секретаря та міністра оборони США з українськими колегами. Вони б мали відбуватися щонайменше двічі на рік.

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► Допомога на шляху до реформ

Дипломат зазначив, що США повинні наполягати на здійсненні Україною далекосяжних реформ. Мовляв, країна не мала тривалого успіху у цьому напрямку ще від моменту здобуття Незалежності.

Звичайно, ні США, ні ЄС, ні МВФ не можуть зробити для України те, що вона повинна зробити для себе. Але водночас чітка стратегія та лідерство США є надзвичайно важливими,

– додав він.

Мовляв, це надасть українській владі впевненості та політичне прикриття, які необхідні для "ухвалення надзвичайно болючих та складних рішень", пояснив Волкер.

► Впровадження антимонопольного законодавства

Врешті, США разом з ЄС, МВФ та іншими міжнародними партнерами повинні допомогти Україні у впровадженні далекосяжного антимонопольного законодавства, підсумував дипломат.

Важливо! Волкер вважає, що США можуть легко та ефективно запровадити таку дорожню карту. Проте діяти треба швидко, адже сили, які виступають проти таких кроків, вже мобілізуються.