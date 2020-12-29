Кривоноса уволили с должности заместителя секретаря СНБО
Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины. Такой указ он подписал 29 декабря.
Документ обнародован на сайте главы государства. Согласно ему, Кривоноса направили в распоряжение Министерства обороны.
Уволить Кривоноса Сергея Григорьевича с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и направить его в распоряжение Министерства обороны,
– говорится в указе №604/2020.
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