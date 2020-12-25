Сергей Кривонос предлагает законодательно закрепить возможность для призывников проходить срочную службу не в армии, а в батальонах территориальной обороны. Говорится о службе без отрыва от места постоянного проживания.

Что сказал Кривонос

Заместитель секретаря СНБО генерал-майор Кривонос настаивает на закреплении такой возможности в законопроекте "О территориальной обороне" (№ 4504), соавтором которого он является. Об этом военный сообщил в интервью НВ.

Читайте также Местные общины должны принимать участие в территориальной обороне, – Кривонос

По его словам, использование срочной службы в Вооруженных силах это "преимущественно служба рабов, которых используют не по назначению, а как подразделение обеспечения".

Это зависит, конечно, от командиров. Некоторые командиры заинтересованы, а некоторые не заинтересованы: "а, убирайте территорию, ходите в наряды, но не учитесь как военные специалисты",

– отметил Кривонос.

Поэтому Кривонос предлагает разрешить мужчинам призывного возраста нести службу в батальонах территориальной обороны. В частности, проходить подготовку в выходные и без отрыва от дома и работы.

Что предлагает генерал-майор:

В течение первых 3 лет человек, у которого нет никакой подготовки, проходит обучение в батальоне.

После этого он получает военно-учетную профессию.

Далее еще 2 года необходимо проходить военную службу в течение 45 – 48 суток в год в выходные.

"Так человек отдает то, что в него вложено. Мы должны получить отдачу. Это достаточно мотивирует людей", – добавил Кривонос.

К теме Задание можно выполнить, – Кривонос о том, готовы ли ВСУ взять в плен главарей ОРДЛО

Разрешение на хранение оружия дома

В законопроекте предусматривается право мужчин, которые прошли соответствующую подготовку и служат в батальонах, хранить дома оружие.

Наш законопроект предлагает разрешить иметь оружие обученному и проверенному личному составу территориальной обороны для хранения дома. И это нормальная позиция,

– сказал военный.

По его словам, оружие будет храниться в сейфах, под сигнализацией в соответствии с требованиями действующего законодательства.