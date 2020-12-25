Кривонос предлагает разрешить призывникам служить дома и хранить оружие
Сергей Кривонос предлагает законодательно закрепить возможность для призывников проходить срочную службу не в армии, а в батальонах территориальной обороны. Говорится о службе без отрыва от места постоянного проживания.
Что сказал Кривонос
Заместитель секретаря СНБО генерал-майор Кривонос настаивает на закреплении такой возможности в законопроекте "О территориальной обороне" (№ 4504), соавтором которого он является. Об этом военный сообщил в интервью НВ.
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По его словам, использование срочной службы в Вооруженных силах это "преимущественно служба рабов, которых используют не по назначению, а как подразделение обеспечения".
Это зависит, конечно, от командиров. Некоторые командиры заинтересованы, а некоторые не заинтересованы: "а, убирайте территорию, ходите в наряды, но не учитесь как военные специалисты",
– отметил Кривонос.
Поэтому Кривонос предлагает разрешить мужчинам призывного возраста нести службу в батальонах территориальной обороны. В частности, проходить подготовку в выходные и без отрыва от дома и работы.
Что предлагает генерал-майор:
- В течение первых 3 лет человек, у которого нет никакой подготовки, проходит обучение в батальоне.
- После этого он получает военно-учетную профессию.
- Далее еще 2 года необходимо проходить военную службу в течение 45 – 48 суток в год в выходные.
"Так человек отдает то, что в него вложено. Мы должны получить отдачу. Это достаточно мотивирует людей", – добавил Кривонос.
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Разрешение на хранение оружия дома
В законопроекте предусматривается право мужчин, которые прошли соответствующую подготовку и служат в батальонах, хранить дома оружие.
Наш законопроект предлагает разрешить иметь оружие обученному и проверенному личному составу территориальной обороны для хранения дома. И это нормальная позиция,
– сказал военный.
По его словам, оружие будет храниться в сейфах, под сигнализацией в соответствии с требованиями действующего законодательства.
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