Спасибо президенту за новогодний подарок, – Кривонос о своем увольнении
Экс-заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос уже прокомментировал свое увольнение. Он поблагодарил Президента Украины Владимира Зеленского и назвал это "новогодним подарком".
Сергей Кривонос отметил, что по состоянию на 29 декабря 2020 года на сайте Верховной Рады зарегистрирован лишь 1 законопроект о территориальной обороне Украины. Он является его соавтором, об этом написал на собственной странице в фейсбук.
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Несмотря на это, на сайте Президента Украины появился указ о его увольнении из СНБО.
Можно уволить человека с должности, но человека из человека не уволить! Спасибо Президенту Украины за новогодний подарок,
– отметил Кривонос в заметке.
Что этому предшествовало
- Указ об увольнении Кривоноса появился на сайте Президента Украины 29 декабря.
- Интересно то, что это случилось сразу после того, как Кривонос публично критиковал Владимира Зеленского.
- Дело в том, что президент в интервью заявлял о "большой войне" и "мобилизации всех: и мужчин, и женщин". Говорилось, что это произойдет тогда, когда Россия наступит полномасштабно.
- В то же время Кривонос раскритиковал заявление президента. По его словам, людей перед мобилизацией необходимо учить, ведь "мы не мясом воюем".
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