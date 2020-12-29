Экс-заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос уже прокомментировал свое увольнение. Он поблагодарил Президента Украины Владимира Зеленского и назвал это "новогодним подарком".

Сергей Кривонос отметил, что по состоянию на 29 декабря 2020 года на сайте Верховной Рады зарегистрирован лишь 1 законопроект о территориальной обороне Украины. Он является его соавтором, об этом написал на собственной странице в фейсбук.

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Несмотря на это, на сайте Президента Украины появился указ о его увольнении из СНБО.

Можно уволить человека с должности, но человека из человека не уволить! Спасибо Президенту Украины за новогодний подарок,

– отметил Кривонос в заметке.

Что этому предшествовало