В лифте залез рукой под пальто девочки: в Кривом Роге задержали педофила
В Кривом Роге 10 марта педофил напал на 10-летнюю девочку. Он следил за ней до подъезда, а когда ребенок зашел в лифт, негодяй напал на нее и пытался изнасиловать.
Источник:24 канал
Девочка чудом выбралась из лифта на своем этаже, подняла шум и когда дверь открыл ее отец, педофил скрылся. Однако его удалось быстро найти и арестовать.
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Девочку педофил "выбрал" когда она вышла из транспорта. Негодяй пошел за ребенком к подъезду, вскочил за ней туда и напал.
Это произошло вечером в районе "Восточный-3". Педофил попал на камеры наблюдения, благодаря этому его и удалось идентифицировать и задержать.
В Кривом Роге педофил напал на 10-летнюю девочку: смотрите видео
Оказалось, что мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей – его не раз замечали возле детских площадок.
Жители микрорайона были свидетелями задержания педофила / Фото "Первого городского"
Дом, в котором произошло нападение / Фото "Первого городского"
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