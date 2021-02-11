В Кривом Роге водитель легковушки перерезал себе артерию и направил машину в столб: фото
Смертельный инцидент произошел вечером 11 февраля на улице Транспортной в Кривом Роге. 27-летний мужчина покончил с собой после конфликта с девушкой.
Источник:Первый Криворожский
По данным местных СМИ, Chevrolet на скорости врезался в электроопору, а внутри машины в это время находилась женщина и уже умерший водитель.
Смотрите также В Киеве водитель разбил машину Getmancar и оставил ее посреди тротуара: фото
На месте происшествия работают следователи, которые выясняют все обстоятельства инцидента.
Напал на пассажирку
Водитель мог быть под наркотиками / Фото "Первого Криворожского"
- По предварительным данным, между водителем-владельцем Chevrolet и его девушкой возникла ссора.
- Тогда мужчина достал нож и попытался напасть на женщину.
- Впоследствии он начал наносить раны себе, порезав руки, грудь и шею.
- Когда же нож перерезал артерию, водитель начал истекать кровью и довольно быстро умер.
Уже неуправляемая машина влетела в столб. По словам девушки, умерший мог находиться под действием наркотических веществ.
Как именно квалифицировали инцидент полицейские, пока неизвестно.
Мужчина зарезал себя ножом / Фото "Первого Криворожского"
Поделиться новостью