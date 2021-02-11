Смертельный инцидент произошел вечером 11 февраля на улице Транспортной в Кривом Роге. 27-летний мужчина покончил с собой после конфликта с девушкой.

По данным местных СМИ, Chevrolet на скорости врезался в электроопору, а внутри машины в это время находилась женщина и уже умерший водитель.

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На месте происшествия работают следователи, которые выясняют все обстоятельства инцидента.

Напал на пассажирку



Водитель мог быть под наркотиками / Фото "Первого Криворожского"

По предварительным данным, между водителем-владельцем Chevrolet и его девушкой возникла ссора.

Тогда мужчина достал нож и попытался напасть на женщину.

Впоследствии он начал наносить раны себе, порезав руки, грудь и шею.

Когда же нож перерезал артерию, водитель начал истекать кровью и довольно быстро умер.

Уже неуправляемая машина влетела в столб. По словам девушки, умерший мог находиться под действием наркотических веществ.

Как именно квалифицировали инцидент полицейские, пока неизвестно.

Мужчина зарезал себя ножом / Фото "Первого Криворожского"