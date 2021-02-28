В одной из школ Кривого Рога три девушки жестоко избили ровесницу. Школьницы сначала поставили девушку на колени, а затем начали наносить удары.

Инцидент между 10-классницами случился 26 февраля на территории Металлургического района. Полиция уже открыла уголовное производство по факту избиения.

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Школьницы поставили девушку на колени и заставили просить прощения

Видео опубликовал местный активист и блогер Алексей Таймурзин. В начале ролика школьница стоит на коленях перед обидчицей и просит прощения. Одна из девушек ответила, что не прощает и ударила ее в лицо.

Впоследствии они повалили ее на землю и начали жестко избивать. Пострадавшая пыталась ответить своим сверстникам, в частности, просила перестать ее трогать.

Расправу на видео снимали другие подростки, которые наблюдали за избиением.

Осторожно! Видеоролик содержит нецензурные высказывания

Полиция открыла производство по факту избиения

Полиция предварительно установила, что конфликт между девушками произошел из-за парня. Правоохранители уже установили имена участников инцидента. Проводятся соответствующие следственные действия и продолжается досудебное расследование.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье об умышленном нанесении легких телесных повреждений.

Обратите внимание! В Чернигове пять школьниц периодически жестоко били и издевались над сверстниками. Поэтому суд вынес наказание девушкам – условные сроки и принудительное воспитание.