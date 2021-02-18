В Кривом Роге на Днепропетровщине сотрудница "Укрпочты" отказалась обслуживать клиента на украинском. Более того, женщина на рабочем месте находилась без маски.

Скандал снял клиент, которого отказывались обслуживать на украинском. Началось видео с резкого заявления женщины, ее не имеют права снимать.

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Языковой скандал в Кривом Роге: подробности

Стоит отметить: на протяжении всего конфликта, зафиксированного на видео, работница "Укрпочты" говорила исключительно на русском. И по ее убеждению, она имела право это делать. По требованию клиента назвать свое имя и фамилию, женщина нервно кричала, что мужчина не имеет права требовать ее представляться.

Когда же мужчина сказал, что отправит это видео руководству "Укрпочты", работница сказала, что расскажет в суде, что ей угрожали.

Я говорю на том языке, на котором мне удобно. Мне никто и никогда ни на каком языке не запрещал разговаривать,

– отметила сотрудница "Укрпочты".

Женщина возмущалась, что ее снимают и требовала скрыть телефон. В конце концов она позвонила в полицию и требовала, чтобы правоохранители запретили посетителю вести съемку.

Отдельным замечанием автор видео отметил, что работница за стойкой с фирменным бейджем, все время была без защитной маски на лице.

Напомним, что по правилам карантина, в общественных местах, среди которых в частности почта и магазин, все должны находиться в масках.

В сообществе отметили: история закончилась полицией, однако не предоставили деталей. Официальных комментариев об инциденте пока нет. Также неизвестно, наложили ли на женщину админпротокол за нарушение карантинных норм.

Языковой скандал на "Укрпочте" в Кривом Роге – смотрите видео



Что делать, если вас не хотят обслуживать на украинском / Инфографика 24 канала

Важно! Вся сфера обслуживания в Украине с 16 января 2021 года перешла на украинский язык. Это означает, что к посетителям и клиентам должны обращаться исключительно на украинском, разве что те попросят обращаться к ним на другом языке. Больше о том, как защитить свое право на обслуживание на украинском, читайте по этой ссылке.