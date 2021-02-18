Очередной языковой скандал: в Кривом Роге работница "Укрпочты" отказалась говорить на украинском
В Кривом Роге на Днепропетровщине сотрудница "Укрпочты" отказалась обслуживать клиента на украинском. Более того, женщина на рабочем месте находилась без маски.
Источник:Сообщество "Баба и кот" в фейсбуке
Скандал снял клиент, которого отказывались обслуживать на украинском. Началось видео с резкого заявления женщины, ее не имеют права снимать.
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Языковой скандал в Кривом Роге: подробности
Стоит отметить: на протяжении всего конфликта, зафиксированного на видео, работница "Укрпочты" говорила исключительно на русском. И по ее убеждению, она имела право это делать. По требованию клиента назвать свое имя и фамилию, женщина нервно кричала, что мужчина не имеет права требовать ее представляться.
Когда же мужчина сказал, что отправит это видео руководству "Укрпочты", работница сказала, что расскажет в суде, что ей угрожали.
Я говорю на том языке, на котором мне удобно. Мне никто и никогда ни на каком языке не запрещал разговаривать,
– отметила сотрудница "Укрпочты".
Женщина возмущалась, что ее снимают и требовала скрыть телефон. В конце концов она позвонила в полицию и требовала, чтобы правоохранители запретили посетителю вести съемку.
Отдельным замечанием автор видео отметил, что работница за стойкой с фирменным бейджем, все время была без защитной маски на лице.
В сообществе отметили: история закончилась полицией, однако не предоставили деталей. Официальных комментариев об инциденте пока нет. Также неизвестно, наложили ли на женщину админпротокол за нарушение карантинных норм.
Языковой скандал на "Укрпочте" в Кривом Роге – смотрите видео
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