На улице Ферганской в Кривом Роге в ночь на 28 декабря рухнул дом. В результате инцидента погиб мужчина, еще 2 госпитализировали с травмами.

Обвал дома в Кривом Роге: детали

Сообщение об обрушении здания на улице Ферганской Металлургического района города Кривой Рог поступило к спасателям 26 декабря, в 00:26. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Чрезвычайники сразу прибыли на место инцидента.

Им удалось выяснить, что по неизвестным причинам произошло разрушение перекрытия между 1 этажом и подвалом 2-этажного здания, которое не используют.

Есть жертва и пострадавшие

В результате разрушения под завалами оказались 2 мужчин – лица без постоянного места жительства.

Спасателям удалось извлечь их оттуда. Пострадавшие находились в сознании, с помощью медицинских носилок их транспортировали к автомобилю скорой. Госпитализировали мужчин в травматологическое отделение Криворожской городской больницы №1. Они находятся в состоянии средней тяжести.

К сожалению, в завалах нашли и тело мужчины.

Причину разрушения устанавливают.

К слову, на месте происшествия работали 5 спасателей, а также 1 единица пожарно-спасательной техники.



В Кривом Роге произошел обвал здания / Фото ГСЧС



Один человек погиб, еще 2-пострадали / Фото ГСЧС

В результате обвала здания в Кривом Роге погиб мужчина, есть пострадавшие: видео

Трагический инцидент произошел на улице Ферганской: смотрите карту