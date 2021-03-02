В Кривом Роге пожилые супруги закрылись в ванной: их освобождали спасатели
В Кривом Роге на улице Содружества, 107 произошел досадный инцидент – пожилые супруги закрылись в ванной. Пенсионеры не могли оттуда выйти. На помощь вызвали спасателей.
Источник:Телеканал "Рудана"
На местных сайтах отмечают, что это произошло случайно. Мужчине 77 лет, а его жене – 79.
Читайте также Суд разрешил задержать Анатолия Шария, – СМИ
Вероятно, что супруги захватили с собой мобильный телефон, ведь о безвыходной ситуации стало известно их дочери. Она вызвала спасателей.
Взломали дверь ломом
С помощью лома чрезвычайники открыли входную дверь в квартиру и освободили из ванной пенсионеров. К счастью, с ними все хорошо.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter