В Кривом Роге на улице Содружества, 107 произошел досадный инцидент – пожилые супруги закрылись в ванной. Пенсионеры не могли оттуда выйти. На помощь вызвали спасателей.

На местных сайтах отмечают, что это произошло случайно. Мужчине 77 лет, а его жене – 79.

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Вероятно, что супруги захватили с собой мобильный телефон, ведь о безвыходной ситуации стало известно их дочери. Она вызвала спасателей.

Взломали дверь ломом

С помощью лома чрезвычайники открыли входную дверь в квартиру и освободили из ванной пенсионеров. К счастью, с ними все хорошо.