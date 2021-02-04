Девочку-подростка, которая находилась в ужасном состоянии, нашли полицейские в одной из квартир двухэтажки в Кривом Роге. 15-летняя девочка почти не разговаривала и не двигалась.

Источник: 34 канал

Девочка с синдромом Дауна и больна церебральным параличом, жила вместе со своей 47-летней матерью, а также старшей сестрой. Взрослые члены семьи не работали.

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Жили они за социальные выплаты.

Состояние средней тяжести

Полицейские нашли ребенка во время рейда. Когда они увидели девочку, сразу поняли, что нужна помощь медиков.

Как выяснилось, 15-летняя Богдана спала в кровати без одеяла и подушки. В квартире была сплошная антисанитария.

Кроме того, квартира уже долгое время была отключена от отопления и электроэнергии.

Ребенка полицейские отдали медикам. Она получает лечение, самостоятельно питается и хорошо себя чувствует.

Горе-матери, которая воспитывала ребенка, грозит до 5 лет лишения свободы за невыполнение родительских обязанностей. Девочку после лечения могут передать в специализированное учреждение.

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