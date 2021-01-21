Правоохранители Кривого Рога задержали подозреваемого в убийстве 34-летнего местного жителя. Преступление произошло 20 января в Долгинцевском районе города.

Обгоревшее тело мужчины нашел возле одного из заброшенных домов случайный прохожий. Он сразу обратился к правоохранителям, сообщили в пресс-службе полиции Кривого Рога.

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Подозреваемого в лишении мужчины жизни уже нашли и задержали.

Что известно об убийстве в Кривом Роге

По данным следователей, между погибшим и его 23-летним знакомым произошел конфликт, во время которого пострадавший получил несколько ударов по голове. От них мужчина скончался на месте происшествия.

Случилось все в доме умершего.

После совершения преступления мужчина завернул тело в простыню, загрузил в машину и отвез на улицу Петриковскую.

Там злоумышленник поджег тело и уехал.

Менее чем за сутки полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы по статье об умышленном убийстве. Если, конечно, следователи соберут достаточное количество доказательств и вину задержанного докажут в суде.