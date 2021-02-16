Вечером 15 февраля в полицию позвонил мужчина и сказал, что планирует взорвать дом в Металлургическом районе Кривого Рога. Именно в нем живут родители Владимира Зеленского.

Нацполиция Днепропетровщины сообщила: после того, как удостоверились, что по указанному адресу "минера" никакой взрывчатки нет и жизни людей ничего не угрожает, отправились искать звонившего.

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"Минера" задержали

Правоохранители за считанные часы установили личность "минера". Это 59-летний местный житель, который не имеет работы. Он находился в своем доме, откуда и звонил в состоянии алкогольного опьянения.

У него изъяли сим-карту и телефон, с которого поступило сообщение о ложном минировании.



Мужчина был выпившим

Полицейские открыли уголовное производство по статье о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 6 лет.

Правонарушителя задержали, решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

В доме могут жить родители Зеленского

В отделе коммуникаций Криворожского районного управления полиции 24 каналу подтвердили: в этом доме действительно живут родители Владимира Зеленского. Как пишет "Информатор", мужчина сообщил, что взорвет квартиру родителей президента, потому что не доволен своей пенсией.

На месте "минер" изменил показания и сказал, что на самом деле ничего не минировал и не планирует, а просто хочет лично пообщаться с Зеленским.

24 канал пытается получить больше информации относительно того, действительно ли "минер" хотел встретиться с Зеленским и пытался взорвать дом его родителей, а также – больше подробностей в отношении этого события. Как только мы получим эти данные, добавим их в материал.