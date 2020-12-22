В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина покончил с жизнью, потому что боялся подхватить коронавирус. Он свел счеты с жизнью, перерезав себе вены на руках канцелярским ножом.

Мужчина оставил предсмертную записку. Об этом сообщает издание "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники.

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В предсмертной записке он написал, что боится заразиться коронавирусом и достало одиночество. Когда правоохранители приехали на место происшествия, то они лишь констатировали смерть.

Не могу больше справиться со страхами к коронавирусу, одиночество достало, пишу в здравом уме и при памяти. Софья, люби нашу маму, она святая. Тело оставьте в морге для врачей,

- говорится в предсмертной записке.

Полицейские добавили, что следов насильственной смерти на теле погибшего не было.

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К сожалению, это не первый случай самоубийства, связанный с коронавирусом.