Самоубийство из-за COVID-19: в Кривом Роге мужчина покончил с жизнью, потому что боялся заболеть
В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина покончил с жизнью, потому что боялся подхватить коронавирус. Он свел счеты с жизнью, перерезав себе вены на руках канцелярским ножом.
Мужчина оставил предсмертную записку. Об этом сообщает издание "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники.
Важно Копы в киевской церкви спасли мужчину от самоубийства: видео
В предсмертной записке он написал, что боится заразиться коронавирусом и достало одиночество. Когда правоохранители приехали на место происшествия, то они лишь констатировали смерть.
Не могу больше справиться со страхами к коронавирусу, одиночество достало, пишу в здравом уме и при памяти. Софья, люби нашу маму, она святая. Тело оставьте в морге для врачей,
- говорится в предсмертной записке.
Полицейские добавили, что следов насильственной смерти на теле погибшего не было.
Интересно Новый штамм коронавируса более заразен для детей: объяснение исследователей
К сожалению, это не первый случай самоубийства, связанный с коронавирусом.
- В Хмельницком 39-летний мужчина хотел совершить самоубийство, потому что сам "диагностировал" у себя коронавирус. Инцидент произошел в конце апреля. Мужчина открыл газ в квартире и порезал себе руки и ноги. Жизнь мужчины удалось спасти.
- В Киеве в больнице покончил с собой больной COVID-19. По данным правоохранителей, погибшему было 68 лет. Он выпрыгнул с четвертого этажа медучреждения.
- В Запорожье женщина с подозрением на коронавирус выпрыгнула из окна больницы. Тело женщины 1964 года рождения с разбитой головой нашли под окнами учреждения.
Поделиться новостью