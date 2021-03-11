Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду матеріали кримінального провадження щодо стоматологині з Рівного. Жінку обвинувачують у побоях та завданні тілесних ушкоджень дітям.

Поліцейські за процесуального керівництва Рівненської місцевої прокуратури 10 березня скерували кримінальне провадження до суду.

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Справа щодо стоматологині – у суді

Дізнавачі Рівненського управління поліції закінчили досудове розслідування та скерували до суду матеріали кримінального провадження щодо 29-річної лікарки, обвинуваченої у побоях, мордуванні й завданому умисному легкому тілесному ушкодженню малолітнім,

– йдеться у повідомленні.

У поліції наголосили, що ані фігурантка справи, ані її захисник впродовж досудового розслідування жодних показів не надавали.

Нагадаємо, раніше стало відомо, лікарка, яка била своїх маленьких клієнтів, не мала дозволу на практику за спеціальністю "дитяча стоматологія".

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