Из-за пандемии коронавируса авиационный транспорт пострадал едва ли не больше всего. В Мининфраструктуры рассказали о прогнозах, когда Украина может возобновить авиасообщение.

По оценке министра инфраструктуры Владислава Криклия, значительная часть воздушных перевозок может восстановиться уже в 2021 году. Об этом он рассказал в эфире программы "Что это было?"на 24 канале. И подчеркнул, что мы зависим в этом плане от всего мира.

Интересно За следующие 5 лет мы планируем втрое увеличить объем речных перевозок, – Криклий

По его словам, авиационный потенциал в Украине достаточно большой. Впрочем, о нем пока невозможно громко говорить, поскольку перевозка даже не на таком уровне, какой была в 2019 году (тогда перевезли более 30 миллионов пассажиров).

По состоянию на конец 2020 года мы выходим на восстановление уровня перевозок примерно на 28% по сравнению с 2019 годом. В следующем (2021 году – 24 канал), восстановится половина перелетов,

– отметил Криклий.

Он также отметил, что только на 2023 год перевозки выйдут на уровень 2019 года по предварительным прогнозам. Впрочем, все зависит от ситуации с пандемией.

Обратите внимание! После локдауна весной Украина возобновила внутреннее авиасообщение 5 июня, международное – 15 июня.

Когда Европа откроет небо для украинцев

По прогнозам Мининфраструктуры, в первом квартале 2021 года Европа может полностью возобновить перелеты для украинцев.

Мы ожидаем, что тогда будет первое историческое безвизовое событие,

– сказал Криклий.

И добавил, что это позволит нашим перевозчикам летать в любую страну ЕС без ограничений и двусторонних соглашений.

Что будет с авиасообщением во время локдауна?

Согласно решению правительства, жесткий карантин в Украине будет действовать с 8 по 24 января. Однако в Кабмине пояснили, что работа транспорта в это время не будет останавливаться. Поэтому о закрытии аэропортов и прекращении авиасообщения не говорится.