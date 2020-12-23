Криклий ответил, когда Украина возобновит авиасообщение с ЕС
Из-за пандемии коронавируса авиационный транспорт пострадал едва ли не больше всего. В Мининфраструктуры рассказали о прогнозах, когда Украина может возобновить авиасообщение.
По оценке министра инфраструктуры Владислава Криклия, значительная часть воздушных перевозок может восстановиться уже в 2021 году. Об этом он рассказал в эфире программы "Что это было?"на 24 канале. И подчеркнул, что мы зависим в этом плане от всего мира.
Интересно За следующие 5 лет мы планируем втрое увеличить объем речных перевозок, – Криклий
По его словам, авиационный потенциал в Украине достаточно большой. Впрочем, о нем пока невозможно громко говорить, поскольку перевозка даже не на таком уровне, какой была в 2019 году (тогда перевезли более 30 миллионов пассажиров).
По состоянию на конец 2020 года мы выходим на восстановление уровня перевозок примерно на 28% по сравнению с 2019 годом. В следующем (2021 году – 24 канал), восстановится половина перелетов,
– отметил Криклий.
Он также отметил, что только на 2023 год перевозки выйдут на уровень 2019 года по предварительным прогнозам. Впрочем, все зависит от ситуации с пандемией.
Когда Европа откроет небо для украинцев
По прогнозам Мининфраструктуры, в первом квартале 2021 года Европа может полностью возобновить перелеты для украинцев.
Мы ожидаем, что тогда будет первое историческое безвизовое событие,
– сказал Криклий.
И добавил, что это позволит нашим перевозчикам летать в любую страну ЕС без ограничений и двусторонних соглашений.
Что будет с авиасообщением во время локдауна?
Согласно решению правительства, жесткий карантин в Украине будет действовать с 8 по 24 января. Однако в Кабмине пояснили, что работа транспорта в это время не будет останавливаться. Поэтому о закрытии аэропортов и прекращении авиасообщения не говорится.
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