Еще в начале пандемии в правительстве создали фонд борьбы с коронавирусом. Впрочем, большую часть денег направили на так называемое крупное строительство дорог и других объектов инфраструктуры.

Источник: "РБК-Украина"

Министр инфраструктуры Владислав Криклий объяснил, почему так произошло. Он отметил, что поскольку из-за коронавируса увеличилась безработица, то возведение дорог должно было частично запустить экономику и дать новые рабочие места.

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На вопрос о целесообразности такого распределения денег из фонда, министр ответил, что "ковидный фонд, действительно, получил такое название". Впрочем, подчеркнул, что средства из него были предусмотрены не только для закупки лекарств, масок, вакцин, обеспечения коек кислородом.

"Все программы, на которые подало заявки Министерство здравоохранения, были обеспечены, профинансированы. Ассигнование (выделение – 24 канал) на них в бюджете было предусмотрено. К тому же потом было частично уменьшено финансирование отдельных дорог и передано на те программы, которые подавал Минздрав", – сказал Криклий.

На что еще ушли деньги из фонда

Министр добавил, что кроме Минздрава, еще были и доплаты полицейским, и компенсировался Фонд по вопросам временной потери трудоспособности.

То есть это было не только о медицине,

– отметил Криклий.

Новые рабочие места

По его словам, поскольку малый и средний бизнес закрывается из-за противоэпидемических шагов, развертывание "Большого строительства" создало новые рабочие места. Этот вопрос в бюджете предусматривался сразу.

"Планировалось, что еще с той суммы, которую по арбитраже "Нафтогаз" выиграл у "Газпрома" и в виде дивидендов уплатил в бюджет, средства пойдут именно на проекты развития. Среди них приоритетными определялись программы по строительству дорог", – подытожил министр.

Обратите внимание! Ранее в коронавирусный фонд закладывали 66 миллиардов гривен. Значительную часть денег тратили не на сферу здравоохранения, а на строительство дорог, соцзащиту, культуру. Именно за это президента Владимира Зеленского неоднократно критиковали оппоненты.

На что тратили деньги из фонда

Из Фонда борьбы с COVID-19 по состоянию на 31 декабря 2020 года использовали 63,7 миллиарда гривен из предусмотренных 72 миллиардов.

В Министерстве финансов подтвердили, что действительно большинство денег потратили на дороги – почти 26 миллиардов. Тогда как на сферу здравоохранения использовали чуть меньше – 19,4 миллиарда гривен.

"На стимулирование экономики использовано 26,4 миллиарда гривен из 27 миллиардов гривен по общему фонду бюджета. В частности, на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог государственного значения – 25,7 миллиарда гривен из предусмотренных 26,2 миллиарда гривен", – говорится в сообщении Минфина.