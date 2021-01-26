Министр инфраструктуры Владислав Криклий, которого называли "человеком Авакова" в правительстве, заверил, что с самим главой МВД у него нормальные рабочие отношения. Никаких споров, по словам чиновника, нет ни с президентом Зеленским, ни с Кириллом Тимошенко, который якобы искал ему замену.

Источник: интервью Криклия "РБК-Украина"

Криклий заверил, что со всеми членами Кабмина у него нормальные рабочие отношения.

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Криклий об отношениях с Аваковым

Дискуссии, по словам чиновника, бывают, однако до споров не доходит.

Я человек Нинель Григорьевны и Артура Станиславовича Криклия – это мои родители, так же, как и моя сестра. Отношения с Аваковым у меня нормальные, рабочие,

– заверил министр.

С министром внутренних дел, рассказал Криклий, – всегда конструктивная работа по общим вопросам, которые возникают. Также сотрудничество налажено и с транспортным комитетом Рады.

"Конечно, хотелось, чтобы по определенным подкомитетам движение происходило быстрее. Например, у нас по железнодорожному транспорту буксовала реформа, за целый год даже не дошли на первое чтение необходимого законопроекта", – добавил Криклий.

Министр отреагировал на критику нардепов из "Слуги народа"

Что касается критики работы Криклия нардепами из "Слуги народа", то министр говорит, что каждый должен заниматься своей деятельностью. Также глава министерства отметил, что слышал о том, что якобы его увольнение лоббировал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

С Кириллом Тимошенко нормальные, рабочие отношения. Слышал такую информацию. Лично он мне ничего такого не говорил, это понятно. Мне кажется, что ему сейчас прибавилось работы с регионами. Поэтому я думаю, что он сфокусирует внимание на других вопросах и проблемах,

– сказал Криклий.

Отношениями с самим президентом Владимиром Зеленским Криклий очень доволен, ведь глава государства поддерживает все инициативы по развитию инфраструктуры.

Обратите внимание! Осенью именно Криклия СМИ называли одним из кандидатов на увольнение из Кабмина. Вроде бы, этот вопрос продвигал Кирилл Тимошенко, который хотел видеть в кресле Криклия голову Укравтодора Александра Кубракова.