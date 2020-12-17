Рада большинством голосов проголосовала за назначение министром образования Сергея Шкарлета. Правда, его избрание – заслуга монобольшинства, оппозиция выступала против такого кадрового решения. Более того – присягу новоизбранного министра встречала громкими криками "Ганьба!"

В то же время часть "слуг" очень хотела сфотографироваться с министром. Они едва отпустили его прочитать присягу и на это отреагировал Разумков. "Сейчас без министра останетесь", – сказал он. Далее "слуги" дождались, когда Шкарлет кое-как дочитает присягу и во главе с Николаем Тищенко побежали к трибуне. Об этом сообщает 24 канал.

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Это очень не понравилось спикеру Дмитрию Разумкова.

Коллеги, давайте работать! К работе!

– сказал он парламентариям.

Те немного отошли от трибуны, но продолжили искать ракурс для удачного фото. После этого не выдержала вице-спикер Елена Кондратюк. Она воскликнула: "Да что это такое? Займите свои места". Нервы начали сдавать и у Разумкова.

Уважаемый господин министр, ваша ложа в несколько другом месте! Господин Шкарлет! Господин Шкарлет, Вы не понимаете? Я Вам еще раз повторяю!

– воскликнул Разумков.

При этом министр образования не повел бровью на слова спикера и продолжил фотографироваться. Оппозиция же со своих мест выкрикивала "Геть!".

В конце Шкарлет направился к своему месту, но Разумков выключил микрофон и что-то добавил ему вслед. После этого парламент начал рассматривать следующие вопросы повестки дня.

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