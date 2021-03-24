Прошло 7 лет с начала военной агрессии России на территории Украины. В больницы до сих пор привозят раненых украинских защитников с фронта. Врачи, которые пытаются спасти их, слышат ужасные крики их матерей аж через 9 этажей.

Об этом рассказал главный врач областной больницы имени Ильи Мечникова в Днепре Сергей Рыженко. Он отметил, что раненых гораздо меньше, чем было в начале войны, однако они все равно есть.

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"Не много, но привозят. Это показатель того, что боевые действия идут. Очень бы хотелось, чтобы все это закончилось", – отметил Рыженко.

Знаете, каждый погибший – это трагедия для страны. Крик матерей, которые видят своих раненых ребят... Реанимация у нас на первом этаже, а я их слышу на девятом. Это ужасно,

– рассказал врач.

Отслеживаем ситуацию по количеству раненых, – Рыженко

Врач добавил, что в больнице следят за ситуацией на фронте, анализируя количество раненых защитников.

"Был месяц, когда раненых с фронта не было. Мы считали: "Наверное, все хорошо. Наверное, все уже закончилось", – сказал Рыженко.

Тогда, по его словам, хирурги начали дежурить дома, а не оставаться на работе. Однако впоследствии все ухудшилось.

Снова череда ранений, которые произошли в последние дни,

– добавил он.

Он вспомнил, как в 2014 году в их больницу начали поступать десятки раненых прямо с поля боя.

"Обсыпанные песком, в крови, грязные. Не поймешь, где рана. Их собирали прямо в грузовики и не оказывали первую помощь. То, что мы пережили, что получили большинство из нас – врачей, которые всю жизнь занимались болезнями – депрессию, из которой сложно выйти", – подытожил он.

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