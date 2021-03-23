Несмотря на то, что в Конституции записано – земля, водные и природные ресурсы принадлежат народу Украины, в реальности большинство из этого присвоили олигархи. Впрочем, последние решения Совета нацбезопасности и обороны могут свидетельствовать о воплощении деолигархизации от президента.

Основные источники доходов олигархов – это монополии в социально важных товарах, без которых украинцы не могут существовать. Подробнее – читайте далее.

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"У Ахметова монополия в электроэнергию, мы без электричества жить не можем. У Коломойского – в хлоре. У Фирташа – в Газе", – рассказала государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская.

И добавила, что страна и граждане зависят от доброй воли этих олигархов.

СНБО принял резонансные санкции

За почти 2 месяца на заседаниях СНБО приняли ряд резонансных решений, в частности, и относительно персональных санкций против отдельных политиков.

При этом после последнего обращения президента к народу складывается впечатление, что Банковая во главе с Зеленским таки готова объявить "Крестовый поход" против олигархов.

Обращение президента по итогам заседаний СНБО: видео

Впрочем, в экспертной среде санкции в отношении Виктора Медведчука называют все же борьбой с кремлевским влиянием.

Санкции, которые были наложены на пророссийские силы, это борьба не с олигархами, а с агентами Путина в Украине,

– отметил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Потому как для большинства олигархов последние годы при президентстве Зеленского точно нельзя назвать более трудными, чем предыдущие. Ведь кое-кому из них удалось изрядно обогатиться.

Журналист Сергей Лещенко вспомнил, что Ринат Ахметов купил своему сыну дом в Швейцарии, на берегу Женевского озера, за 2 миллиарда гривен.

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Впрочем, определенные точечные сдвиги есть, хоть они и не имеют систематического и радикального характера.

"Наконец-то "Центрэнерго" лишился влияния Коломойского. Но стоит отметить, что это появилось вместе с приходом к власти Зеленского, и только сейчас ушло. То есть это всего возвращает нас к начальной точке", – пояснил Сергей Фурса.

Что мешает Антимонопольному комитету эффективнее бороться с олигархами

Бороться с олигархами прежде всего должен был бы Антимонопольный комитет. Однако значительных потуг по противостоянию "толстосумам" он в последнее время не проявлял.

В то же время из-за серьезного влияния крупного бизнеса на украинскую политику не стоит надеяться на активизацию работы комитета.

Сегодня в Антимонопольном процессе есть ответчик – олигарх, который обладает процессуальными правами. Который может влиять на политиков, назначающих руководство АМКУ и имеющий возможность его уволить. Он имеет телеканал, депутатов и все полномочия в этом процессе,

– сообщила Агия Загребельська.

И отметила, что Антимонопольный комитет сегодня зависит от политиков, которые финансируются олигархами.

В команде Зеленского многие делают так, словно снимают очередную серию фильма. Впрочем, реальная политика больше похожа на прямой эфир, где заготовленный заранее сценарий меняется от каждого следующего действия. Прописать сценарий для олигархов сложно, ведь они и сами пишут их не хуже.

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Сейчас деолигархизация от Зеленского – это в основном о заявлениях, планах и перспективах. Заседаний СНБО без привлечения дополнительных рычагов влияния не хватит для противодействия самым богатым, ведь их влияние и опыт политического выживания – слишком уж мощный в Украине.

Поэтому именно системный процесс, не точечные решения могут дать результат, а не мимолетный эффект.