В Харькове тысячи верующих УПЦ МП вышли на крестный ход, несмотря на карантин: видео
Несмотря на усиленный карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Харькове прошел масштабный крестный ход. Ее организовала Украинская православная церковь Московского патриархата.
Источник:24 канал
Утром 21 марта верующие прошлись от Свято-Благовещенского кафедрального собора до Свято-Покровского мужского монастыря.
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Тысячи харьковчан вышли на улицы
Крестный ход приурочили к первой седмице Великого поста, праздника Торжества православия. Она началась в 11:30 по окончании Божественной литургии.
Как сообщили изданию "Depo.Харьков" в местной полиции, в шествии приняли участие около 3 тысяч человек. Их сопровождали около сотни правоохранителей.
Крестный ход в Харькове 21 марта: смотрите видео
На этом мероприятии, в частности, в качестве корреспондента засветился харьковчанин Евгений Ивашко, который ранее набил себе на лице тату в память о покойном мэре Геннадии Кернесе.
COVID-19 на Харьковщине: что следует знать
- По состоянию на 21 марта на Харьковщине подтвердили 94 960 случаев коронавируса. От осложнений болезни умерли 1803 человека. Удалось выздороветь 81 001 пациенту.
- Харьковская область сейчас находится в тройке лидеров по количеству инфицирования COVID-19. Больший показатель зафиксировали только в Киеве и в Одесской области.
- С 18 марта на Харьковщине ввели жесткий карантин. Из-за этого, в частности, запретили мероприятия в местах, где мало места, чтобы соблюдать дистанцию.
- Также в регионе пообещали тщательно следить за соблюдением карантинных ограничений. Речь о масочном режиме и соблюдении социальной дистанции.
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