Несмотря на усиленный карантин из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в Харькове прошел масштабный крестный ход. Ее организовала Украинская православная церковь Московского патриархата.

Утром 21 марта верующие прошлись от Свято-Благовещенского кафедрального собора до Свято-Покровского мужского монастыря.

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Тысячи харьковчан вышли на улицы

Крестный ход приурочили к первой седмице Великого поста, праздника Торжества православия. Она началась в 11:30 по окончании Божественной литургии.

Как сообщили изданию "Depo.Харьков" в местной полиции, в шествии приняли участие около 3 тысяч человек. Их сопровождали около сотни правоохранителей.

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На этом мероприятии, в частности, в качестве корреспондента засветился харьковчанин Евгений Ивашко, который ранее набил себе на лице тату в память о покойном мэре Геннадии Кернесе.

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