После оглашения скандального приговора активисту Сергею Стерненко генпрокурор Ирина Венедиктова начала чаще появляться в эфирах телеканалов. На Банковой понимают, что кресло под ней сильно расшаталось.

Венедиктовой не просто так теперь "полюбились" интервью и комментарии для медиа. Политолог Олег Саакян отметил, что таким образом она выстраивает свою публичную защиту и позицию, ведь понимает, что ее ситуация не стабильная.

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"Эти события действительно покачали кресло. Однако непонятно еще, будет ли относительно нее кадровое решение", – сказал Саакян.

Ее появление в медиа говорит о том, что начали нервничать, беспокоиться. Соответственно, начало шататься кресло. Я не уверен, что на Банковой вызрело решение о ее замене,

– заверил политолог.

Он напомнил, что еще есть дело "Приватбанка", в котором Венедиктова может быть полезной и нужной. По словам Саакяна, есть и другие, менее известные кейсы.

"В этом случае на Банковой есть аргументы как за то, чтобы ее уволить, так и за то, чтобы ее оставить. Это зависит не от результативности ее работы, а от расписаний внутри Офиса Президента и более широких парламентов", – подытожил политолог.

Справка. Приговор Стерненко, в котором говорится о 7 годах лишения свободы, разозлил общество. Люди вышли на акцию протеста и заявили, что она бессрочная. Подробнее о событиях – по ссылке.

Политолог заявил, что под Венедиктовой шатается кресло: смотрите видео