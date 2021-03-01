Кресло Венедиктовой шатается, – политолог сказал, как реагируют на Банковой
После оглашения скандального приговора активисту Сергею Стерненко генпрокурор Ирина Венедиктова начала чаще появляться в эфирах телеканалов. На Банковой понимают, что кресло под ней сильно расшаталось.
Источник:24 канал
Венедиктовой не просто так теперь "полюбились" интервью и комментарии для медиа. Политолог Олег Саакян отметил, что таким образом она выстраивает свою публичную защиту и позицию, ведь понимает, что ее ситуация не стабильная.
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"Эти события действительно покачали кресло. Однако непонятно еще, будет ли относительно нее кадровое решение", – сказал Саакян.
Ее появление в медиа говорит о том, что начали нервничать, беспокоиться. Соответственно, начало шататься кресло. Я не уверен, что на Банковой вызрело решение о ее замене,
– заверил политолог.
Он напомнил, что еще есть дело "Приватбанка", в котором Венедиктова может быть полезной и нужной. По словам Саакяна, есть и другие, менее известные кейсы.
"В этом случае на Банковой есть аргументы как за то, чтобы ее уволить, так и за то, чтобы ее оставить. Это зависит не от результативности ее работы, а от расписаний внутри Офиса Президента и более широких парламентов", – подытожил политолог.
Политолог заявил, что под Венедиктовой шатается кресло: смотрите видео
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