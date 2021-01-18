Украинцы 19 января будут отмечать праздник Крещение, во время которого люди традиционно погружаются в ледяную воду. В 2021 году на водоемах страны будут дежурить почти 2 тысячи спасателей и 375 единиц техники ГСЧС.

Чтобы избежать появления чрезвычайных происшествий, в каждом регионе определены официальные места для купания. Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Возле всех водоемов 19 января будут дежурить спасатели, водолазы ГСЧС и медицинские работники.

Кроме этого, на местах для купания установлено более 600 спасательных постов со средствами спасения людей на воде.

"На водных объектах от ГСЧС будут дежурить почти 2 тысячи спасателей и 375 единиц техники", – говорится в сообщении МВД Украины.

Также в Службе спасения напомнили всем правила безопасного погружения в воду:

погружаться (купаться) надо в специально оборудованных местах у берега под наблюдением спасателей и медицинских работников;

перед купанием следует разогреть тело;

к воде необходимо подходить в удобной обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног;

окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Нельзя нырять в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение с головой не рекомендуются, это может привести к шоку от холода;

при входе в воду старайтесь быстро достигнуть нужной вам глубины, но не плавайте;

не пребывайте в проруби более минуты, чтобы избежать общего переохлаждения организма;

если с вами ребенок, следите за ним во время погружения в прорубь;

при выходе не держитесь непосредственно за металлические поручни, используйте сухое полотенце;

после купания (погружения) разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;

для укрепления иммунитета и избежания возможности переохлаждения необходимо выпить горячего чая или узвара.

Что известно о Крещении

Крещение Господне празднуют традиционно 19 января, именно эта дата считается окончанием периода Святок.

В этот день освящают водоемы, а главным обычаем праздника является погружение в ледяные проруби в память о том, как Иисус крестился в реке Иордан.

Врачи советуют начинать готовиться к нырянию в прорубь задолго – хотя бы с августа. Но все же большинство людей вспоминают хотя бы о какой-то подготовке за 2-5 дней до праздника.​

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