На Крещение боевики нанесли удар из гранатометов: где было жарко на Донбассе за прошедшие сутки
За прошедшие сутки 19 января пророссийские боевики на Донбассе только 2 раза нарушали перемирие. К счастью, боевых потерь среди украинских защитников нет.
О ситуации на Донбассе по состоянию на 7:00 20 января сообщил пресс-центр Объединенных сил. Соответствующий пост появился на фейсбук-странице штаба.
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Где было неспокойно 19 января
- Неподалеку Водяного, на Приазовье, оккупанты открыли огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.
- В районе Южного пророссийские наемники вели огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- На обстрелы противника украинские военнослужащие открыли огонь.
- О факте нарушения режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.
Добавим, что с начала текущих суток 20 января вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.
Ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируют украинские воины,
– заверили в штабе.
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Сводка пресс-центре Объединенных сил по состоянию на утро 20 января: смотрите видео
Оккупированные территории на востоке Украины / Инфографика 24 каналу
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