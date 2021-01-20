За прошедшие сутки 19 января пророссийские боевики на Донбассе только 2 раза нарушали перемирие. К счастью, боевых потерь среди украинских защитников нет.

О ситуации на Донбассе по состоянию на 7:00 20 января сообщил пресс-центр Объединенных сил. Соответствующий пост появился на фейсбук-странице штаба.

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Где было неспокойно 19 января

Неподалеку Водяного , на Приазовье, оккупанты открыли огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

, на Приазовье, оккупанты открыли огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. В районе Южного пророссийские наемники вели огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

пророссийские наемники вели огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На обстрелы противника украинские военнослужащие открыли огонь.

О факте нарушения режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.

Добавим, что с начала текущих суток 20 января вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.

Ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируют украинские воины,

– заверили в штабе.

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Сводка пресс-центре Объединенных сил по состоянию на утро 20 января: смотрите видео

Обратите внимание! В 2020 году из-за обстрелов боевиков на Донбассе погибли по меньшей мере 50 военных. Кроме того, 11 января 2021 года возле Песков от пули снайпера погиб старший солдат Олег Андриенко.



Оккупированные территории на востоке Украины / Инфографика 24 каналу