Кремлевского пропагандиста Дудкина арестовали
Пророссийскому пропагандисту Юрию Дудкину 25 февраля избрали меру пресечения. Так, подозреваемого в государственной измене будут держать под стражей в течение 2 месяцев.
Источник:24 канал
Соответствующее решение одобрил Печерский районный суд Киева. Об этом журналистам 24 канала рассказали источники в Службе безопасности Украины.
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В чем подозревают Дудкина
СБУ сообщила Дудкину подозрение 24 февраля. По данным службы, тот создал сеть, в которую входили несколько веб-ресурсов и отдельные блогеры, которые финансировались из России.
Пропагандист распространял заказной контент в социальных сетях и ютуб-каналах. Делал он это по заказу кураторов российских "Первого канала" и агентства News Front.
Дудкину объявили подозрение по 2 статьям: госизмена и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений и тому подобное.
Что известно о деятельности пропагандиста
- Дудкин был так называемым "экспертом" на политических программах запрещенных российских каналов, а также тех, которые связывают с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.
- В эфире каналов он разжигал межнациональную рознь и получал за это деньги от заказчиков.
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