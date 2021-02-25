Пророссийскому пропагандисту Юрию Дудкину 25 февраля избрали меру пресечения. Так, подозреваемого в государственной измене будут держать под стражей в течение 2 месяцев.

Соответствующее решение одобрил Печерский районный суд Киева. Об этом журналистам 24 канала рассказали источники в Службе безопасности Украины.

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В чем подозревают Дудкина

СБУ сообщила Дудкину подозрение 24 февраля. По данным службы, тот создал сеть, в которую входили несколько веб-ресурсов и отдельные блогеры, которые финансировались из России.

Пропагандист распространял заказной контент в социальных сетях и ютуб-каналах. Делал он это по заказу кураторов российских "Первого канала" и агентства News Front.

Дудкину объявили подозрение по 2 статьям: госизмена и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений и тому подобное.

Что известно о деятельности пропагандиста