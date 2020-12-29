В команде Владимира Путина якобы не видят политической воли со стороны Владимира Зеленского к стабилизации отношений между Украиной и Россией.

Однако сам Кремль якобы заинтересован в стабилизации ситуации со странами-соседями. В частности, и с Украиной. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает 24 канал.

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Пока мы не видим и не слышим какой-то политической воли к нормализации наших двусторонних отношений, чего мы бы хотели,

– отметил Песков.

Что еще сказал Песков

У Зеленского якобы нет политической воли к выполнению Минских и Парижских договоренностей.

Пока нет предпосылок для встречи "нормандской четверки".

Что говорил Зеленский