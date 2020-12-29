Не слышим политической воли к нормализации отношений, – Кремль о Зеленского
В команде Владимира Путина якобы не видят политической воли со стороны Владимира Зеленского к стабилизации отношений между Украиной и Россией.
Однако сам Кремль якобы заинтересован в стабилизации ситуации со странами-соседями. В частности, и с Украиной. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает 24 канал.
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Пока мы не видим и не слышим какой-то политической воли к нормализации наших двусторонних отношений, чего мы бы хотели,
– отметил Песков.
Что еще сказал Песков
- У Зеленского якобы нет политической воли к выполнению Минских и Парижских договоренностей.
- Пока нет предпосылок для встречи "нормандской четверки".
Что говорил Зеленский
- Президент Украины отметил, что может в любой момент позвонить Путину, и тот ответит. Однако пока нет предмета для разговора.
- Однако Зеленский убежден, что диалог между ним и Путиным должен продолжаться. Это поможет решить важные вопросы в отношениях стран.
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