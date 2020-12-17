В Кремле признали, что следят за Навальным: заявление представителя Путина
Российские спецслужбы следят за оппозиционером Алексеем Навальным, который недавно пережил отравление. Ранее такую информацию обнародовали журналисты-расследователи, теперь ее подтвердили и в Кремле.
Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, сообщает "Дождь".
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Корреспондент канала отметил, что накануне расследование подтвердило – за Навальным вели слежку спецслужбы России. Он попросил объяснить, для чего.
Президент назвал причину. Уши спецслужб (других стран – 24 канал). Мы также неоднократно говорили, что много вопросов вызывают высказывания с призывами к свержению власти,
– отметил Песков.
Пресс-секретаря российского президента также спросили, почему же тогда оппозиционера не спасли от отравления. На это он ответил: "Это не ко мне".
Отравление Навального: что известно
- Навального отравили во время рабочей поездки по России. Политику стало плохо на борту самолета.
- Пилот выполнил экстренную посадку в аэропорту Омска, откуда оппозиционера доставили в местную больницу.
- Там он провел 2 дня в коме, после его выпустили из страны на лечение в немецкую клинику "Шарите".
- Навальный уверен, что его отравила российская власть веществом "Новичок", а заказчиком убийства является Путин.
- То, что политика отравили именно "Новичком" впоследствии подтвердили специалисты нескольких европейских лабораторий.
- Правительство России отрицает обвинения. В то же время следствие в отношении отравления гражданина химическим оружием там даже не начали.
- Накануне СМИ заявили о второй попытке отравления Навального. Такие данные предоставили агенты британской разведки.
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