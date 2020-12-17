Российские спецслужбы следят за оппозиционером Алексеем Навальным, который недавно пережил отравление. Ранее такую информацию обнародовали журналисты-расследователи, теперь ее подтвердили и в Кремле.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, сообщает "Дождь".

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Корреспондент канала отметил, что накануне расследование подтвердило – за Навальным вели слежку спецслужбы России. Он попросил объяснить, для чего.

Президент назвал причину. Уши спецслужб (других стран – 24 канал). Мы также неоднократно говорили, что много вопросов вызывают высказывания с призывами к свержению власти,

– отметил Песков.

Пресс-секретаря российского президента также спросили, почему же тогда оппозиционера не спасли от отравления. На это он ответил: "Это не ко мне".

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Отравление Навального: что известно