Заговорили о свободе слова: в Кремле отреагировали на санкции против российских новостных сайтов
В Министерстве иностранных дел России уже отреагировали на санкции Украины против российских новостных сайтов. Там возмутились и считают, что это якобы наступление на свободу слова.
Источник:24 канал
С заявлением выступила официальная представительница МИД России Мария Захарова. Об этом сообщили российские СМИ.
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Захарова призвала профильные международные организации отреагировать.
Украинские санкции против российских граждан и компаний идут вразрез с принципами свободы слова,
– сказала она.
Санкции применены в отношении таких изданий
- Автономная некоммерческая организация "Интернет-пресса".
- ООО "Газета.Ру".
- ООО "Утро.ру".
- Автономная некоммерческая организация "Свободная электронная энциклопедия "Справочник Патриота".
- Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня".
- Автономная некоммерческая организация "ТВ-Новости".
- ООО "Лента.Ру".
- ООО "СМИ2".
- ООО "Федеральное агентство новостей".
- ООО "Кассадо Групп".
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