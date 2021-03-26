В Министерстве иностранных дел России уже отреагировали на санкции Украины против российских новостных сайтов. Там возмутились и считают, что это якобы наступление на свободу слова.

С заявлением выступила официальная представительница МИД России Мария Захарова. Об этом сообщили российские СМИ. Интересно Зеленский ввел в действие решение СНБО о новых санкциях против СМИ России Захарова призвала профильные международные организации отреагировать. Украинские санкции против российских граждан и компаний идут вразрез с принципами свободы слова,

– сказала она. Справка. Заседание Совета нацбезопасности и обороны состоялось 19 марта. На нем приняли введение санкций против экс-чиновников и ряд других решений. Санкции применены в отношении таких изданий Автономная некоммерческая организация "Интернет-пресса".

ООО "Газета.Ру".

ООО "Утро.ру".

Автономная некоммерческая организация "Свободная электронная энциклопедия "Справочник Патриота".

Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня".

Автономная некоммерческая организация "ТВ-Новости".

ООО "Лента.Ру".

ООО "СМИ2".

ООО "Федеральное агентство новостей".

ООО "Кассадо Групп".