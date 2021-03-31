Мы обеспокоены, – в Кремле цинично обвинили Киев в провокациях относительно войны на Донбассе
В России снова заговорили о якобы "гражданской" войне на Донбассе. Сказали, что она может восстановиться из-за "провокационных действий Киева". В то же время о своем участии не сказали ни слова.
Источник:Интерфакс-Украина
Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сказал, что Кремль "очень обеспокоен ситуацией".
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Мы выражаем обеспокоенность, что так или иначе украинская сторона может пойти на провокационные действия, которые приведут к войне. Конечно, очень не хотелось бы это увидеть,
– сказал Песков.
Он цинично подчеркнул, что не говорится об участии России, а именно о "гражданской" войне. "Я имею в виду гражданскую войну, которая там уже была", – заметил Песков.
Стоит заметить, что Россия еще с 2014 года заявляла, что не причастна к войне на Донбассе. В Кремле убеждали, что там идет гражданская война.
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