Кремль считает, что Украина якобы является частью "русского мира". При этом, российские власти возмущены тем, что официальный Киев это решительно отрицает.

Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента – Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

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Представитель Путина прокомментировал контакты Москвы с одним из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Он подчеркнул, что "русский мир" был и будет и дальше приоритетом для Кремля.

"Русский мир был и остается приоритетом для российского государства", – подчеркнул Песков. По его словам, Кремлю не нравится то, что Украина выбрала линию отрицания относительно этой "общности".

Заметим, что такое заявление пресс-секретарь Путина сделал на фоне санкций против соратника Медведчука и закрытия пророссийских каналов в Украине.

Справка. Ранее в Кремле отреагировали на блокирование телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина". В частности – попросили помощи международных организаций.

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