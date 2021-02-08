В Кремле назвали Украину частью "русского мира": циничное заявление
Кремль считает, что Украина якобы является частью "русского мира". При этом, российские власти возмущены тем, что официальный Киев это решительно отрицает.
Источник:24 канал
Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента – Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.
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Представитель Путина прокомментировал контакты Москвы с одним из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Он подчеркнул, что "русский мир" был и будет и дальше приоритетом для Кремля.
"Русский мир был и остается приоритетом для российского государства", – подчеркнул Песков. По его словам, Кремлю не нравится то, что Украина выбрала линию отрицания относительно этой "общности".
Заметим, что такое заявление пресс-секретарь Путина сделал на фоне санкций против соратника Медведчука и закрытия пророссийских каналов в Украине.
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