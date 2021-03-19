В Кремле нарастают истерические эмоции из-за "Крымской платформы", – Кулеба
Россия истерит из-за развертывани' "Крымской платформы", чтобы дискредитировать эту идею. Но несмотря на усилия Кремля все больше стран присоединяется к этой площадке.
Источник:"Право на власть" на 1+1
Также украинская власть хочет исправить ситуацию, которая была раньше – когда к крымскотатарскому народу относились несправедливо. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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В России нарастают "истерические эмоции" из-за "Крымской платформе"
Россия развернула "машину" по противодействию "Крымской платформе", чтобы дискредитировать эту идею, и чтобы как можно меньше стран присоединились к ней.
Нарастают эмоции, иногда даже истерические, в Москве, где развернута уже машина по противодействию "Крымской платформе",
– заявил Кулеба.
Но несмотря на потуги России с каждым днем появляются новые голоса в поддержку "Крымской платформы" в мире. В пример глава МИД поставил заявление министров иностранных дел стран G7. К слову, президент Зеленский также назвал ее "настоящим жестом дружбы".
- "Россия уже 7 лет рассказывает, что вопрос Крыма для нее закрыт. Но если вопрос Крыма закрыт, то почему они сами об этом постоянно говорят", – отметил также Кулеба.
До 2014 году отношение украинской власти к крымским татарам было несправедливым
Дмитрий Кулеба считает, что политика Украины до 2014 года в отношении крымских татар была несправедливой. Теперь же ситуация изменилась.
Украинское государство исходит из того, что и Крым, и крымскотатарский народ являются краеугольными камнями украинской государственности. И это должен быть фундаментальный принцип,
– подчеркнул министр.
Следовательно, по словам Кулебы, и Меджлис будет участвовать в учредительном саммите "Крымской платформы". "Невозможно представить Крым без крымских татар, без Меджлиса", – подытожил Кулеба.
- В то же время заместитель главы Меджлиса Ахтем Чийгоз отметил, что не увидел среди основоположений "Крымской платформы" "фактора крымскотатарского народа – как коренного и государственно на этой территории".
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