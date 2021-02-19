В 2014 году Москва пошла на войну, главной задачей которой является переиграть 1991 год. В феврале, после оккупации Крыма, Россия перешла на логику военного времени, в которой внешняя жестокость отныне будет сопровождаться внутренней.

И Москва сделала это собственноручно со своими гражданами. Такое мнение высказал журналист Павел Казарин в своем блоге "Грани правды".

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"Кремль сам перевел Россию на военное положение", – отметил он.

Российскую конституцию "изнасиловали", когда добавили Крым в состав страны, – Казарин

По его словам, с момента оккупации полуострова, любая претензия на "особое мнение" в России граничит с предательством. Любое несогласие оценивается как бунт, а любое сомнение трактуется как неблагонадежность.

Кроме этого, те, кто радовался триколорам над Крымом, должны были понимать, что они – следующие.

Павел Казарин отметил, что, по логике военного времени, россиянам отведена роль кормовой базы, у которой не может быть собственного мнения.

Российскую конституцию "изнасиловали", когда добавили украинский полуостров в состав страны. И было бы вершиной наивности думать, что теперь правовая система прислушивается к голосам недовольных,

– отметил журналист.

Он также подчеркнул, что протесты, которые сейчас идут в российских городах, являются закономерным следствием оккупации Крыма.

Поэтому россиянам не следует удивляться той реальности, которая настигла его в 2021 году. Ведь 7 лет назад они не видели проблем в появлении триколоров над крымскими органами власти.

Обратите внимание! В начале 2014 года Россия перебросила на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. 16 марта Кремль провел так называемый референдум на полуострове, который стал основанием для незаконного "присоединения" к России.

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