После неудачной попытки запихнуть в Украину сепаратистские республики на правах автономий, в Кремле перешли к другому плану. А именно –усилить свое влияние, воспользовавшись пандемией коронавируса COVID-19.

Про те, як Росія пропихає свою вакцину "Спутник V" від коронавірусу в Україні хто їй у цьому допомагає – у відеоблозі "Право на правду" на 24 каналі.

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Які фейки розганяє Кремль

Останні 2 місяці і російська політична агентура у вигляді партії Медведчука, і кремлівські пропагандисти хором співають про те, що українці ледь не на межі вимирання через те, що не можуть отримати вакцину від COVID-19.

Для цього, з одного боку, через підконтрольні проросійські медіа розганяється абсолютно дика історія. Про те, як українські депутати та міністри потайки за шалені гроші роблять щеплення вакциною західного виробництва.

При цьому, населення ніяк не забезпечене хоч якоюсь вакциною від коронавірусу, масово помирає. І ось тут, ну буквально під носом і ледь не задарма є російська вакцина "Спутник V", яку лише бери і вколюй.

І за яку кум Путіна – Віктор Медведчук – вже домовився з росіянами. Є фрагмент типового репортажу на цю тему не російського медіа, а українського телеканалу, підконтрольного Медведчуку.

Медведчук про російську вакцину: дивіться відео

З не меншою наполегливістю про катастрофу в Україні без вакцини розповідають і російські пропагандисти. При чому, скористалися вони допомогою того, хто себе затято називає українським патріотом, а саме – Петра Порошенка.

Кремлівським політтехнологам дуже сподобалося, як він критикує чинну владу через проблеми із вакциною на своєму телеканалі. Вони для цього навіть російською переклали і озвучили шматок його інтерв'ю.

Російська пропаганда поширює інтерв'ю Порошенка: дивіться відео

Відтак, і кремлівські медіа і їхні, так би мовити, "супутники" в Україні, роблять висновок: щоб швидше врятувати українців від масових смертей від коронавірусу, треба починати робити їм щеплення цим самим російським "Спутником".

Ба більше, кум Путіна Віктор Медведчук хизується тим, що для масової вакцинації росіяни пообіцяли йому не просто забезпечити нашу країну вакциною. Вони готові навіть постачати сировину для її виготовлення в Україні

Медведчук про виготовлення російської вакцини в Україні: дивіться відео

Ви чули, де саме пропонує Медведчук виробляти російську вакцину в Україні? На харківському фармацевтичному підприємстві "Біолік", яке через мережу кіпрських офшорів контролюється російським мільярдером Харитоновим.

Російська вакцина "Спутник V" – сумнівної якості. Вона не отримала міжнародної сертифікації, випробовувалася на солдатах "Росгвардії", і ніким з провідних країн світу не закуповується.

Так це ще не все, бо в Україні кум Путіна пропонує випускати її на фармацевтичному заводі, який раніше вже опинився в епіцентрі масштабного скандалу, пов'язаного саме з випуском неякісних вакцин.

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Скандал навколо підприємства "Біолік"

В часи Януковича, коли міністром охорони здоров'я була Раїса Богатирьова, її син був саме одним зі співвласників цього харківського фармацевтичного підприємства "Біолік".

Зверніть увагу! Користуючись заступництвом матусі-міністра, Богатирьов-молодший в ті часи завантажив своє підприємство державними замовленнями на виробництво вакцин по саме нікуди.

Його фірма виграла міністерських тендерів на 1,5 мільярди гривень, і це ще за старим курсом, коли гривня була по 8 доларів. Але через такий величезний обсяг державних замовлень "Біолік" просто фізично не міг проконтролювати якість виробництва такої кількості препаратів.

Вакцини почали поспіхом штампувати, виробляючи з численними порушеннями технологічних вимог. А потім таку неякісну вакцину розвозили по дитячих лікувальних закладах.

Трагічні наслідки

► Зрештою, трагедія не забарилася. 7 квітня 2012 року в містечку Кіровське, що на Луганщині, після щеплення вакциною від гепатиту "Б" померло немовля. Вакцина була вироблена підприємством сина Богатирьової.

Після цього випадку Державна служба лікарських засобів розпочала перевірку. Вакцини "Біоліку" тимчасово заборонили, але через шалений тиск з боку міністерства за кілька місяців препарати цієї фірми знову дозволили використовувати.

А експерти Держлікслужби, які проводили перевірку летального випадку, дійшли висновку, що дитина у Кіровському померла через те, що начебто захлинулася їжею.

►Тому після відновлення дозволів конвеєр неякісних вакцин знову запрацював на повну потужність. Поки за кілька місяців у серпні 2012 року, тепер вже у Горлівці Донецької області, знову не померло немовля, яке теж було щеплене продукцією "Біоліку".

Довідка. Після цього інформація про смертельні випадки або потрапляння до реанімації дітей почала надходити вже з усієї країни. У тодішньому закритому звіті МОЗ мовилося про те, що через використання вакцин цієї фірми померло 8 дітей.

Тимчасова слідча комісія Ради, яка проводила власну перевірку, стверджувала, що кількість померлих дітей мінімум вдвічі більша. Точну цифру депутати так і не змогли встановити, оскільки за пів року фізично не встигли дослідити всі подібні випадки.

Кількість же дітей, які отримали різні захворювання, ускладнення або дістали інвалідність після використання цієї вакцини, за даними депутатської слідчої комісії, взагалі йде на сотні по всій Україні.

Правоохоронці тоді завели кілька кримінальних справ. Але, зрештою, за смерті дітей жодних підозр та обвинувачень ані сину Богатирьової, ані їй самій так і не було висунуто.

Все, на що спромоглася прокуратура у часи генпрокурорів Шокіна та Луценка, це знайти лише один державний контракт фірми Богатирьова-молодшого, вакцина за яким так і не була поставлена міністерству. І шкода за яким оцінюється у 6 мільйонів гривень.

Повернення Богатирьової в України

Тому після тривалого переховування у Росії вірна соратниця Януковича Раїса Богатирьова повернулася у 2019 році до України. Сьогодні вона проходить лише як підозрювана – але не по справі щодо смертей дітей від неякісних щеплень.

А причетності до не такого вже й значного розкрадання бюджетних коштів. До речі, навіть цю справу прокурори вже під керівництвом Венедіктової досі не довели до суду. І вирок Богатирьовій по ній досі не оголошений.



Раїса Богатирьова / Фото МОЗ

Що ж до російської вакцини від COVID-19, то цей сумнівний препарат, на щастя, так і не отримав дозволу на виробництво чи розповсюдження в Україні. Це неймовірно злить і проросійську агентуру в нашій країні, і їхніх кураторів у Кремлі.

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Але, очевидно, що найкращий спосіб протидії цьому російському тиску – це якнайшвидше розв'язання проблеми вакцинації українським Міністерством охорони здоров'я.

Якщо до нас почне надходити якісна вакцина європейського чи американського виробництва, всі спроби пропаганди Кремля посіяти паніку в Україні навколо щеплень взагалі зійдуть нанівець.