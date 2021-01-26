Кремль утверждает, что огромный дворец в Геленджике, который показали в расследовании фонда оппозиционера Алексея Навального, принадлежит не президенту России Владимиру Путину. Имением якобы владеют предприниматели.

Источник: Интерфакс

Имена "владельцев" разглашать нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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Пескову напомнили, что в расследовании и не говорили, что дворец принадлежит Путину, ведь юридически комплекс зарегистрирован на номинальных лиц. Правда, политик с этим не согласился.

Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике. И один или несколько (предпринимателей – 24 канал) прямо или опосредованно владеют этим объектом. Но, согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев, и мы не собираемся этого делать,

– сказал пресс-секретарь.

Песков добавил, что компетентные ведомства, наверное, предоставят информацию о дворце, однако это частная собственность. Политик говорит, что раскрыть все детали, связанные с дворцом, невозможно.

Что этому предшествовало

Фонд Навального обнародовал расследование про огромный дворец Путина под Геленджиком.

Общая площадь поместья в 39 раз превышает площадь страны Монако. Журналисты предположили, что комплекс мог стоить около 100 миллиардов долларов.

Путин же утверждает, что ни ему, ни его родственникам поместье не принадлежит.

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