Невозможно, – Кремль отказался разглашать имена "юридических владельцев" дворца Путина
Кремль утверждает, что огромный дворец в Геленджике, который показали в расследовании фонда оппозиционера Алексея Навального, принадлежит не президенту России Владимиру Путину. Имением якобы владеют предприниматели.
Источник: Интерфакс
Имена "владельцев" разглашать нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
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Пескову напомнили, что в расследовании и не говорили, что дворец принадлежит Путину, ведь юридически комплекс зарегистрирован на номинальных лиц. Правда, политик с этим не согласился.
Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике. И один или несколько (предпринимателей – 24 канал) прямо или опосредованно владеют этим объектом. Но, согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев, и мы не собираемся этого делать,
– сказал пресс-секретарь.
Песков добавил, что компетентные ведомства, наверное, предоставят информацию о дворце, однако это частная собственность. Политик говорит, что раскрыть все детали, связанные с дворцом, невозможно.
Что этому предшествовало
- Фонд Навального обнародовал расследование про огромный дворец Путина под Геленджиком.
- Общая площадь поместья в 39 раз превышает площадь страны Монако. Журналисты предположили, что комплекс мог стоить около 100 миллиардов долларов.
- Путин же утверждает, что ни ему, ни его родственникам поместье не принадлежит.
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